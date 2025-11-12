時隔15年又淹水 蘇澳鎮民無奈清掃

受到輕颱鳳凰與東北季風共伴效應影響，宜蘭受災慘重，昨天晚間蘇澳，因為暴雨導致河川暴漲、排水不及，水漫家園，一度淹到一層樓高，數千家戶泡在水裡，對蘇澳民眾來說，無非是15年前梅姬颱風水災噩夢重演。今天宜蘭全縣停課，白天大水退去後，家家戶戶忙著清掃家園，國軍、環保局也出動，縣府進駐重機具，協助民眾清運廢棄物，整個街道清運在今天大致完成。

洪水退去後的蘇澳市區，經過一天清掃，總算恢復正常通車，重災區中山路，兩旁排放著小山貓、怪手，還有抽水車等重機具。民眾幾乎全家動員，把握時間，清出泡水家具、電器，不難想像，水災當時的慘況。

大愛電視記者 林亦庭：「這裡是中原路的一條巷弄，是這一次受災，最嚴重的其中一個地方，當時水淹到了有遮雨棚這麼高，而現在大水已經退去，剩下滿地泥濘。」

受災民眾：「(正在清)泥巴 跟樹枝，淹到這邊來 淹這麼高，15年前就淹過一次，這次又重演，清理速度非常地慢 人手不足。」

一整天雨量達600毫米，水淹得很快，屋內可見，民眾試圖把大型家具往高處搬，但徒勞無功，樓梯滿是泥濘。受災民眾 李小姐：「我們等到(凌晨)1點 還沒退，所以就先休息，因為也搬了一整夜了，早上起來 就有退了，7點多就起來了，想說看一下狀況怎樣。」

蘇澳鎮超過三分之一住戶受災，還有幾處停電超過12小時。

蘇澳鎮長 李明哲：「我們整個市區的水 ，都要排到蘇澳溪，可是(溪水)暴漲 排不出去，那我們的抽水站一直在運作，還是沒有辦法阻止這些水，把它排出去 所以才造成，今天這個水又這樣淹起來。」

