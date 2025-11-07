時隔16天又射彈道飛彈！北韓疑為報復美國

▲北韓動作頻頻，繼上月22日，本月7日又發射疑似彈道飛彈的物件。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國聯合參謀本部7日中午證實，北韓當天向朝鮮半島東部海域，發射1枚彈道飛彈。

根據《韓聯社》報導，這是北韓自上個月22日後、16天以來，首次發射彈道飛彈；亦是今年第7次、李在明政府就職以來第2次。

報導指出，這似乎是對美國一連串制裁的報復措施，本週美國財政部剛將8名北韓公民、2個北韓組織列入制裁名單，理由是他們參與洗錢，而這些錢是北韓政權透過網路犯罪獲得。

韓國軍方正在分析北韓發射的彈道飛彈，規格、類型、射程等細部資訊。

廣告 廣告

日本《NHK》亦引述防衛省證實，北韓疑似發射1枚彈道飛彈，落入日本專屬經濟區（EEZ）之外，目前正在收集資訊，以確定是否會對日本造成影響。

日本首相高市早苗在稍早的記者會上表示，目前尚無任何損失的確切消息，將在徹底檢查安全狀況後向大眾通報。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李在明見習近平盼中國「促北韓重返對話」朝嗆無核化做白日夢

川普才剛喊想見金正恩！北韓又射飛彈 劍指韓APEC峰會

快訊／北韓發射飛彈！挑「川普訪韓前」敏感時機 隔167天再挑釁