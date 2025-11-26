時隔16天的Thank You文 樂天終於發文感謝古久保健二
樂天桃猿風光奪下今年冠軍，未料總教練古久保健二突然遭換掉，黯然離台，許多球員替他抱不平。時隔超過2週後，樂天桃猿終於在臉書發文感謝他，網友不禁暗酸「撥接網路」。
冠軍教練遭換 球員也錯愕
樂天桃猿今年風波不斷，從飲食到住宿問題連環爆，不過最終奪下今年冠軍，沒想到冠軍教練古久保健二突宣布卸任，讓球員們都措手不及，至今球團也尚未找到新教練人選。
高層到場 樂天日籍領隊下台
本月23日樂天突然宣布要在24日將於聯盟開記者會，球團高層還會到場，外界一度好奇是否是要宣布轉賣，最後球團於記者會上宣布換掉領隊牧野幸輝，改由樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長。
球團當時僅簡短於官網感謝古久保付出，臉書一篇感謝文都沒有，而在25日晚間8時，樂天桃猿終於想起要感謝古久保健二。
時隔16天 樂天Thank You阿公
球團發文說，古久保健二今年帶領球隊以下剋上拿下2025年度總冠軍，打出令人感動的賽季，並榮獲年度最佳總教練，同時以中、日文感謝古久保4年來的領導與付出，祝福他未來一切順利。
由於此文距離當初聲明時隔16天，文章一出馬上引發球迷朝聖，諷刺說「撥接的網路」「信鴿總算到達了」「這比統一換投的速度還要慢」「打幾個字耗時384個小時 也是破世界紀錄了啦」「現在才感謝 當球迷都是白癡 有夠難看」
更多鏡週刊報導
樂天桃猿換帥燒！球員直播洩不滿 林泓育：總冠軍都換教練，還有什麼不可能？
樂天桃猿奪冠換帥 林泓育曝心內話：這樣離別對我們是不小打擊
樂天桃猿風波燒不完 撤換「冠軍教練」古久保健二掀眾怒
其他人也在看
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 19 小時前
冠軍教頭有行情 古久保健二有機會續留中職
記者陳立勳／台北報導樂天桃猿今年才在總冠軍戰以4勝1敗逆勢擊敗中信兄弟，季後11月9日在亞洲職棒交流賽打敗KT巫師隊，以...夠棒網 ・ 3 小時前
觀察／曹錦輝會是中國的統戰樣板嗎？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿中國棒球城市聯賽(CPB)將在明年開打，近日傳出我國前職棒選手曹錦輝、林益全等人都在台灣球員選秀名單中，消息一出，包括民進黨...FTNN新聞網 ・ 1 天前
冬盟》台灣史上首次完封日本社會人 林振賢談一點可惜：年輕投手沒有企圖心搶先發
台灣海洋25日澄清湖球場4分差完封日本社會人，這是台灣球隊首次在AWB冬季聯盟完封日本社會人，總教練林振賢賽後受訪表示，「沒有打不敗的對手，通常自己被自己打敗，投手表現很好。」不過林振賢認為比較可惜之處是近年來年輕投手對於爭取先發的企圖心較低落，希望年輕選手要提升用球數與局數。TSNA ・ 20 小時前
中職》樂天桃猿宣布森井誠之暫代執行長 積極改造球員及團隊營運環境
中華職棒大聯盟36年球季冠軍樂天桃猿隊，11月23日發布消息，將於11月24日下午召開記者會，將分享最新消息，樂天集團高層、桃猿高層將連袂出席，確認由森井誠之出任桃猿代理執行長。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽第5隊亮相 上海正大龍參戰
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月正式點燃戰火，今天（25日）公布最後一支城市球隊緯來體育台 ・ 16 小時前
經典賽》大谷翔平宣布出戰WBC 韓媒直言「我們是不是該放棄對日本的比賽了？」
洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平，今天（25日）宣布將出戰2026第六屆世界棒球經典賽，此消息一出，日本球迷為之振奮，但同組的韓國球迷卻是兩樣情，韓國媒體「朝鮮日報」更以「是否該放棄對戰日本的比賽」為題撰文，文中充分感受到韓國媒體對於經典賽的擔憂。Yahoo奇摩運動 ・ 20 小時前
WBC／台灣備戰經典賽！遭追問43人詳細名單 曾豪駒笑回
WBC／台灣備戰經典賽！遭追問43人詳細名單 曾豪駒笑回EBC東森新聞 ・ 1 天前
WBC/委國隊長來了！ 大聯盟300轟重砲連四屆參戰
世界棒球經典賽明年3月開打，各隊也逐步確定主要出賽名單，今（25日）委內瑞拉宣布，將會由大聯盟打下300轟的重砲捕手培瑞茲（Salvador Perez）作為國家隊隊長，也確認他將連續打第四次的經典賽。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／大谷翔平宣布參加經典賽 台灣隊明年3/6交手
MLB道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，今（25日）宣布將代表日本隊參加世界棒球經典賽（WBC），讓廣大球迷嗨翻。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
WBC》大谷翔平參戰效應 韓媒憂心山本由伸也跟進
日本二刀流巨星大谷翔平暗示參加明年WBC（World Baseball Classic，世界棒球經典賽），引發世界棒壇震動，韓國媒體憂心在世界大賽已證明頂級競爭力的山本由伸也跟進，並稱若有山本由伸將讓日本更高機率衛冕成功。TSNA ・ 18 小時前
中職／樂天桃猿員工獎金、旅遊超寒酸！ CEO承諾數字：會讓大家開心
樂天桃猿今年挺過一整季的負面風波，在季末靠著全隊團結一心，以「下剋上」奪得台灣大賽冠軍，然而奪冠後後勤行政的獎金及員工旅遊相當寒酸，樂天桃猿代理CEO森井誠之回應，今年有準備獎金給隊職員，預計12月發放，並承諾「會讓大家開心的數字！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》邀請旅美球員「有點複雜」 蔡其昌：不是說想選就可以選
世界棒球經典賽(WBC)中華隊上週召開選訓會議，確認第1階段集訓選手，本土加旅外共43人，也就是說，中華隊從原本超過50人大名單，縮減至43人，關於旅美球員部份，中職會長蔡其昌坦言「比較複雜」，不是只要遵守大會(大聯盟主導世界棒球經典賽公司WBCI)規定，球員所屬球團又另外有規定，因此不是說想選就可以選。TSNA ・ 1 天前
日職/樂天砸錢了！傳2年約網羅前田健太加盟 近日官宣
日本名將前田健太明年賽季確定回歸日職效力，今（26日）日本媒體報導，他已經和樂天金鷲達成2年4億日圓（約新台幣8028萬）的簽約協議，預計近日就會官宣。中天新聞網 ・ 2 小時前
MLB》強調團隊薪資已破3億美元 洋基老闆稱預設球隊賺錢不合理
紐約洋基老闆Hal Steinbrenner今天與美國媒體進行視訊記者會時宣稱，他沒有對球隊在2026年的團隊薪資設下強硬的上限，但也說不能假設球隊都在賺錢。TSNA ・ 1 天前
MLB／紅襪補強輪值向紅雀交易葛雷 下賽季陣中有2位單季200K等級投手
波士頓紅襪在26日透過交易和聖路易紅雀換來葛雷（Sonny Gray）補強先發輪值，而紅襪則是送出2位投手新秀，讓新賽季紅襪先發輪值中有2位單季200K等級的選手。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
MLB》道奇瞄準史庫柏 夢幻「五大王牌」輪值可成真？
雖然底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）續留老虎的可能性相當高，但《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）指出，若老虎願意考慮交易，史庫柏有望換來更符合球隊需求的補強，而衛冕軍洛杉磯道奇則是潛在熱門買家之一。中時新聞網 ・ 18 小時前
中職》樂天桃猿二軍宿舍議題 球員工會強調：「將持續監督改善進度」
中華職棒樂天桃猿昨天（24日）於中華職棒聯盟召開記者會，以「新球季、新氣象」為主題，向外界說明人員異動，以及球員飲食、二軍宿舍等問題。而針對樂天二軍宿舍事件，今天（25日）球員工會也發出聲明，並表示會持續監督樂天桃猿二軍宿舍改善進度，盼後續修補工程符合期待。Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前
樂天桃猿》牧野幸輝半年內就卸職！ 成為史上最短命日籍領隊
中職樂天桃猿今天大陣仗開記者會，宣布新任代理CEO森井誠之上任，前領隊牧野幸輝退任，他也才擔任此職務半年，成為樂天桃猿創隊以來最短命領隊，也是最快被換掉的日籍領隊。TSNA ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平宣布參加WBC 伊藤大海：「身為日本棒球迷真的很開心」
洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，今天（25日）在社群上宣布將參加2026年第六屆世界棒球經典賽，此消息一出，不僅引發全世界棒球迷關注，就連曾一同並肩作戰的隊友也都感到相當高興。曾在上屆和大谷一起奪得冠軍，目前效力於日本職棒北海道火腿鬥士的伊藤大海分享：「大谷明明也累積了不少疲勞，仍願意參加，身為日本棒球迷的一份子，我真的感到非常開心。」Yahoo奇摩運動 ・ 19 小時前