時隔16天的Thank You文 樂天終於發文感謝古久保健二

樂天桃猿風光奪下今年冠軍，未料總教練古久保健二突然遭換掉，黯然離台，許多球員替他抱不平。時隔超過2週後，樂天桃猿終於在臉書發文感謝他，網友不禁暗酸「撥接網路」。

冠軍教練遭換 球員也錯愕

樂天桃猿今年風波不斷，從飲食到住宿問題連環爆，不過最終奪下今年冠軍，沒想到冠軍教練古久保健二突宣布卸任，讓球員們都措手不及，至今球團也尚未找到新教練人選。

高層到場 樂天日籍領隊下台

本月23日樂天突然宣布要在24日將於聯盟開記者會，球團高層還會到場，外界一度好奇是否是要宣布轉賣，最後球團於記者會上宣布換掉領隊牧野幸輝，改由樂天金鷲隊社長森井誠之暫代執行長。

球團當時僅簡短於官網感謝古久保付出，臉書一篇感謝文都沒有，而在25日晚間8時，樂天桃猿終於想起要感謝古久保健二。

時隔16天 樂天Thank You阿公

球團發文說，古久保健二今年帶領球隊以下剋上拿下2025年度總冠軍，打出令人感動的賽季，並榮獲年度最佳總教練，同時以中、日文感謝古久保4年來的領導與付出，祝福他未來一切順利。

由於此文距離當初聲明時隔16天，文章一出馬上引發球迷朝聖，諷刺說「撥接的網路」「信鴿總算到達了」「這比統一換投的速度還要慢」「打幾個字耗時384個小時 也是破世界紀錄了啦」「現在才感謝 當球迷都是白癡 有夠難看」

