時隔18年返台開唱！游鴻明昔遭傳「因不實報導才離台」 親解釋原因

57歲歌手游鴻明久違未在台灣螢光幕露面，睽違18年將在4月於台北流行音樂中心舉辦《敵不過想念》演唱會，13日舉辦記者會，找來交情超過30年的好友曾國城擔綱主持。而過往曾傳出，他久未回台開唱是因曾被媒體寫了不實報導，對此，他也還原當時狀況澄清此事。

57歲歌手游鴻明將在4月於台北流行音樂中心舉辦《敵不過想念》演唱會。（圖／記者 伍映澄 攝）

游鴻明出道至今累積無數經典歌曲，像是〈孟婆湯〉、〈一天一萬年〉、〈下沙〉、〈戀上一個人〉等代表作，以低沉且帶點滄桑的嗓音，收穫大批歌迷的心。隔了快20年才回台開唱，游鴻明坦言，其實這5、6年來，陸陸續續都有舉辦演唱會的公司還跟他接洽，「但我心態上沒準備好」。並分享，自己其實一直都有在各地開唱，每年也會有三分之一時間旅遊、到處走走。

廣告 廣告

這次決定回台開唱，除了因為去年擔任彭佳慧台北小巨蛋嘉賓，獲得蠻大的迴響外，女兒也時常在一旁撒嬌抱怨：「你的演唱會這麼多人在聽，為什麼都沒有在台北辦一場，你的老歌迷很想念你啊！」這才讓他決定，要回到台北和歌迷們敘敘舊。

游鴻明找來交情超過30年的好友曾國城擔綱記者會主持人。（圖／記者 伍映澄 攝）

而過往有傳聞指出，游鴻明是因曾被媒體撰寫「不實報導」才很少在台演出，他被問到此事時連忙澄清表示，起因是在17、18年前某一次宣傳專輯時，被問到有沒有長大秘方，「我說有吃過一些轉骨方啊，但是我也不知道那是什麼，反正我們家小孩都長得蠻高的。」沒想到隔天報社接到1萬多通電話，都要來詢問游鴻明的秘方。

話題延燒5、6天後，游鴻明只好趕緊澄清，自己只是分享經驗，沒想到隔天新聞標題竟變成「游鴻明說謊 長高並沒有秘方」，還在娛樂頭版，這讓他當下相當無奈，不過事隔20年，會不會因此還是有陰影，他笑說：「不會啦，（媒體）都改朝換代了。」

不僅如此，游鴻明也藉這次機會澄清，雖然這些年在中國大陸工作較多，但他其實早在2011年就搬回來台灣，「因為當年沒有直航，所以我在那邊有住了一段時間。」他也提到，某次在節目上，陳為民爆料他在蘇州有房子，稱他「游員外」，但事實是，自己只住了3、4年後就返台了。

游鴻明親自解釋當年遭誤解的過程。（圖／記者 伍映澄 攝）

久違回台開唱，游鴻明透露，因為太久沒和大家見面，演唱會內容會以經典的旋律為主，雖然不會有唱跳，但在曲目上會增加一些新的設計，「我不希望我的演唱會是一個很沉悶的進行，會把一些歌弄一點爵士，分為很多層次，還想加點劇情，有點像舞臺劇。」他也預告，屆時也會和女兒游宇潼一同帶來令大家耳目一新的演出。

延伸閱讀

15年節目《女王大人》驚傳收攤！曾國城現身澄清：正在轉型

直擊/咳超慘！曾國城重感冒開金口 和李聖傑對唱〈你那麼愛他〉

籃籃「誤觸胸部」首露面 封口避談胡瓜風波