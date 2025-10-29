時隔20年合作黃秋生！田中千繪自爆曾邊哭邊讀書

田中千繪在《自殺通告》 飾演家長會主席。（圖／本萃電影）





周冠威執導全新懸疑校園電影《自殺通告》揭成績至上的驚悚真相。田中千繪顛覆溫柔形象，特別演出家長會主席，一出場就霸氣滿分，甚至起身壓制「校長」黃秋生，她為展現氣勢，主動提議剪去20公分頭髮，雖只有短短兩場戲，存在感十足，直呼：「演起來非常過癮！」

田中千繪在《自殺通告》特別演出恩善中學的家長會主席，在學校從天而降學生的「自殺警告」後，校長打算要學生全面驗尿檢查是否吃藥，她聽了嚴正反對，還強勢說：「不要把學生當代罪羔羊！」最後更站起身開槓黃秋生，氣勢驚人。兩人繼《頭文字D》時隔20年再合作，田中千繪笑說：「和上次最大不同就是，我已能用中文和他直接溝通，這是我最開心的事情！」

黃秋生在《自殺通告》飾演私立菁英學校校長。（圖／本萃電影）

田中千繪表示以前在日本曾看過好幾次《無間道》，後來有機會演出《頭文字D》，不過當時飾演杜汶澤的女朋友，印象中沒和黃秋生對戲，這次終於有緣分又一起合作，對她來說是非常奇幻的演藝之路。而為了氣場不輸給黃秋生，她比以往更注重外表呈現，「因為角色比較剛烈，說話態度要有氣勢，跟我的個性很不一樣，所以跟導演提議把頭髮剪短，剪了大約20公分左右的頭髮！」

電影探討考試高壓制度下學生、老師的處境，回憶在日本的求學生活，田中千繪表示日本社會不像台灣或香港這麼重視高學歷，父母也沒給予壓力，但自己非常喜歡讀書，搞得每次考試都像「修行」，除了吃飯、洗澡和睡覺，就一直待在房間埋頭讀書，「我記得有一次隔天要考歷史沒唸好，歷史人物和事件多到來不及記起來，我是邊哭邊看歷史課本，至今還記得當下苦澀的情緒！」

《自殺通告》昨日發布主題曲〈驕傲〉MV，由新生代女歌手JUD陳泳希演唱，她與默契搭檔CED共同填詞譜曲，更首度挑戰擔任製作人，創作靈感是希望能在大家受挫時，像朋友般在耳邊安慰、默默打氣。監製林配儀表示，導演周冠威當初就是被陳泳希又輕又溫柔的嗓音吸引，歌詞中帶出「就算跌倒，也要永遠為自己驕傲，即使遍體鱗傷，那也是驕傲的勳章」的概念，也是導演想透過電影想帶給觀眾的慰藉和勇氣，〈驕傲〉已在各大串流音樂平台上架。《自殺通告》11月7日在台上映。

