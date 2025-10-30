時隔20年的演奏！ 油漆師彈自學「夢中的婚禮」

雲林縣 / 綜合報導

近日雲林有一間音樂教室在裝修，鋼琴老師意外撞見「油漆師傅」即興的鋼琴演出。原來這名曾師傅，20年前為了送給阿嬤一份特別的禮物，每天練琴8小時，自學了這首「夢中的婚禮」。沒想到會引起熱烈討論。

悠揚的琴聲響起，這首「夢中的婚禮」您有聽過嗎。仔細看看這位彈琴的先生神情非常專注，不過他的褲子上依稀可見油漆的痕跡，日前這 位 油漆師傅在裝修音樂教室時，手癢彈起這首曲子意外引起討論。

室內設計公司負責人簡才斐說：「遠遠的地方我就聽到，怎麼有琴聲，我就故意說不要把鋼琴弄髒，結果他真的會彈，老師也很驚訝地走過去，欸，你怎麼真的會彈。」

廣告 廣告

鋼琴教室的老師意外聽到琴聲，把師傅彈琴的畫面傳上網獲得廣大迴響，不過說到這段學琴經歷，其實有段感人回憶。油漆師傅曾煒泓說：「自學，我阿嬤愛聽這首歌，學它的音階音符，因為以前沒這麼多錢去上課，所以為了要送阿嬤這首歌，我就拚命一直練一直練，一天都練差不多8個小時左右。」

辛苦自學但想起當時阿嬤眼中，泛著淚光的感動瞬間，也成為師傅最珍貴的回憶，雖然時隔20年才再碰鋼琴有點生疏了，但老師還是大讚他的天賦。

鋼琴老師陳寶玲說：「大概要學兩年的程度，才有辦法彈這首夢中的婚禮。」記者VS.鋼琴老師陳寶玲說：「(他說他只學了3個月)，對，超厲害。」鋼琴老師陳寶玲說：「所以我才驚訝了一下。」當年因為阿嬤開始的琴聲，久違的旋律如今意外被勾起，不經意的演奏因緣巧合下也被更多人聽見。

原始連結







更多華視新聞報導

演唱會彩排吊鋼絲意外！ 張衛健墜地遭鋼琴砸中

鋼琴直播事件延燒！ 小粉紅嗆告卡瓦納

桃機二航廈飄琴聲！5樓公共表演區 欣賞飛機邊聽音樂

