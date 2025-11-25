時隔20年！RAIN明年1月重返小巨蛋 再來台最期待「這件事」

RAIN將於台北小巨蛋舉辦2026 RAIN CONCERT「STILL RAINING: ENCORE」台北場。大步整合行銷提供

亞洲韓流天王RAIN重磅宣布將於2026年1月17日於台北小巨蛋舉辦2026 RAIN CONCERT「STILL RAINING: ENCORE」台北場，時隔20年再度攻蛋，RAIN特別在百忙中越洋捎來「告白信」影片，以深情告白作為開場白：「真的非常感動，也真心感謝這麼久以來一直等待我的台北粉絲們。」如此貼心又誠意滿滿的跨海告白，讓粉絲瞬間心臟爆擊。

RAIN向等待許久的歌迷傳達真摯感謝，並霸氣允諾：「我會把這20年的熱情跟能量，全部注入在2026 RAIN CONCERT『STILL RAINING: ENCORE』裡，希望大家多多支持！」在影片中RAIN更發出「雨粉召集令」，以一句「Let’s make it rain together！」做為號召，約定粉絲：「我們就1月17日在台北小巨蛋見囉！到時候見！」期待值直接拉好拉滿。

RAIN準備再度踏上小巨蛋。大步整合行銷提供

對於能夠再次踏上這個對自己意義深重的舞台，RAIN坦言：「心情很感慨！」回想起當年首次攻蛋種種回憶仍歷歷在目的他直言：「台北小巨蛋一直是溫暖、讓我感激的地方！」對RAIN來說，台北不只是一座城市，更是滿載感謝與鼓勵的舞台，他感動表示：「當時觀眾熱情的歡呼和溫暖的歡迎給了我很大的力量，那份回憶到現在都難以忘懷。」

RAIN特別搶先曝光台北場三大驚喜彩蛋，包括「限定歌單」、「全新混音版本」及「升級版舞台」，他透露：「很多部分都重新編排，尤其是音樂，把以往的歌曲重新混音，以全新的感覺呈現。粉絲們會看到之前沒見過的特別版本。」提及台北場限定歌單有機會加入中文曲目，RAIN還大方加碼開放讓歌迷在社群「許願」，更透露不排除未來能邀請到喜歡的台灣歌手合作。

RAIN精心準備演唱會橋段。大步整合行銷提供

將再度來台，RAIN透露此次來台最想去的地方正是「夜市」，更把「夜市」當成此次台北行中必去「打卡點」！他笑說：「每次在台灣都會大吃牛肉麵、川味料理，這次想把目標放在夜市上，因為可以品嚐到各種美食，想在夜市多嘗試不同的小吃。」更積極請歌迷幫忙推薦台北小巨蛋周邊美食，熱衷吃美食的他不僅放話：「粉絲推薦給我的美食我都樂意嘗試！」

演唱會「STILL RAINING: ENCORE」台北場門票將於11月30日上午11點30分在Klook開賣，票價為6800、5800、4800、3800、2800、800元，詳情請上大步整合行銷官方社群。

RAIN演唱會座位圖。大步整合行銷提供



