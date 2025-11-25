時隔22年！日影《國寶》票房創下真人電影紀錄 超越《大搜查線2》

《國寶》創下日本真人電影的票房紀錄。翻攝ifilm/傳影互動臉書



據日本媒體今天（11/25）報導，日本電影《國寶》寫下該國真人電影票房紀錄，超越22年前的賣座強片《大搜查線2》，據悉，《國寶》講述歌舞伎的故事，上映後在社群媒體的熱度持續，創下極佳成績。

據《朝日新聞》報導，日本電影《國寶》的票房達到173.7億日圓（約34.8億元台幣），時隔22年，再度刷新日本真人電影的票房紀錄，之前的最高紀錄為2003年上映的《大搜查線2：封鎖彩虹橋》，票房為173.5億日圓。

《國寶》原作為吉田修一在《朝日新聞》連載的同名小說，由李相日擔任電影導演，講述出生於任俠世家的立花喜久雄（吉澤亮飾），成為一名「女形」演員（由男演員在歌舞伎中扮演女性角色），他一路上與歌舞伎名門出身的大垣俊介（橫濱流星飾）互相切磋，最終成為「人間國寶」，寫下傳奇人生。

這部電影今年6月6日在日本上映，開播首週末的觀影人次排名第三，接著連續4週末的票房均成長，長時間熱度不減，截至本月24日，共計上映172天，觀影人次高達1231萬。

影評人大高宏雄說明：「通常電影上映後，票房會隨著時間下滑，《國寶》首週末票房約3.4億日圓，依照慣例來看，最終票房大概落在20億日圓左右，但這部電影在社群媒體上不斷受到好評，最終超越預期，獲得極佳的成績。」

