時隔25年合體宣萱訪台！古天樂被爆私下「很皮」 許願票房大爆帶林峯辦慶功

港片《尋秦記》時隔25年延續經典推出電影版，掀起回憶殺，在港澳更是創下票房紀錄。主演古天樂及宣萱暌違25年，再度合體來台宣傳，9日出席媒體茶敘。兩人在前一晚的首映會上，看到很多支持他們多年的影迷們，紛紛表示相當感動，古天樂也感性說：「我有12年沒來，真的比較少時間跟大家見面，昨天很感動，希望未來有更多機會可以來台灣。」

港片《尋秦記》時隔25年延續經典推出電影版，主演古天樂及宣萱暌違25年再度合體來台宣傳。（圖／記者 伍映澄 攝）

古天樂、宣萱此次來台為電影《尋秦記》宣傳，僅短暫待兩天，沒有太多時間到處逛，古天樂許願，希望在台灣票房可以開出紅盤，下次帶著林峯及其他演員群一同來台慶功，「最近都在宣傳很累，希望下次慶功來的時候，就可以沒有這麼多壓力，就能去外面走走，吃點東西。」

古天樂笑說，如果之後有機會來台待長一點的時間，「第一件很重要的事，就是要在房間睡一天。」不過他透露，自己平常其實睡不多，「我習慣晚上工作，平常都3、4點才睡覺，早上8點多、9點就起來。」還自嘲保養的方式就是，「不要睡覺！」

古天樂許願，希望《尋秦記》在台灣票房可以開出紅盤，要帶演員群回來慶功。（圖／記者 伍映澄 攝）

睽違12年來台，古天樂昨日在首映會上和粉絲們大合照，坦言看到大家真的很感動，並提到自己在香港每年都會有兩次和世界各地的粉絲們見面的機會，昨天發現不少跟隨他多年的粉絲都結婚、生小孩了，變化非常大。那粉絲會不會帶小孩一起來追星，古天樂笑說：「不會，太危險了！不要啦！」

古天樂和宣萱認識30多年，是相當有默契的好搭檔，也是不少粉絲心中的最經典螢幕情侶，被問到這次合作，在片場看到古天樂為了顧及大局，情緒較急躁的時候，會不會過去安慰，宣萱先是秒回：「不會！躲起來！」接著才笑說，「他工作很嚴肅的時候，做好自己演員本分就好，不要煩他。」

宣萱透露，其實古天樂私下很皮、很幽默，只是在工作上要處理的事情比較多，才會比較嚴肅。」那有沒有哪一刻是古天樂最放鬆的時候？一旁的古天樂則回：「睡覺的時候！」逗樂全場。

宣萱透露，其實古天樂私下個性很皮、很幽默。（圖／記者 伍映澄 攝）

值得一提的是，古天樂近年成立製作公司和經紀公司，當起老闆後時常提攜後輩，被問到有想要合作的台灣演員，古天樂表示：「有！太多了，不能全部說出來，我覺得新的演員都應該多給他們機會。」《尋秦記》電影版1月9日全台上映。

