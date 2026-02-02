時隔26年重返大稻埕《天馬茶房》期間限定上映 林正盛：台灣人要更有勇氣

林強手捧鮮花輕摟蕭淑慎，兩人在劇團黑板前，詮釋《天馬茶房》中知識青年與演員在動盪時代下的苦戀。（青睞提供）

228事件即屆79週年，曾代表台灣角逐奧斯卡最佳外語片的電影《天馬茶房》，將於228期間限定上映。該片紀錄台灣從日本皇民化時期過渡到國民政府接管的動盪歲月，更透過劇中靈魂人物阿進（林強 飾）的一句名言：「未來，它一直來一直來，不管好或壞它都一直來。我們如果放棄，我們就沒有未來」，向當代台灣觀眾傳遞跨越時代的勇氣。

陳淑芳神情凝重地坐在擺滿私菸的攤位後，精湛詮釋觸發228事件的關鍵人物林江邁。（青睞提供）

《天馬茶房》故事背景設定於1945年日本戰敗後，台灣社會在認同混亂與高壓統治間掙扎。影片透過大稻埕咖啡館「天馬茶房」的一群小人物，勾勒出大時代下的悲歡離合。林強飾演的知青與蕭淑慎飾演的劇團演員暖玉，原以為戰爭結束便能迎來美好未來，卻在私菸查緝引發的228火種中，被迫捲入身不由己的命運。已故視帝龍劭華以此片入圍金馬獎最佳男配角，金馬影后陳淑芳則傳神演出228關鍵人物林江邁，而戴立忍則詮釋名士詹天馬，陣容堪稱台灣影壇的一時之選。

劇本構思者、已故資深製片葉金勝，將童年在大稻埕目睹228屍橫遍野的驚懼記憶轉化為創作動力。其子、名導葉天倫回憶，父親生前鮮少提起這段陰影，直到晚年才敞開心房。葉天倫感慨表示，解嚴後直面228的影像作品依然稀缺，身為後輩有責任不讓歷史斷層，並藉由重映提醒國人，不能對當下發生的社會議題視而不見。導演林正盛則強調，台灣依然面對威脅恫嚇，但台灣的人心與思潮都已在改變，台灣社會一直在成長，更加清楚自己的選擇，也更加堅持自己的尊嚴。

戴立忍飾演天馬茶房老闆詹天馬，該片將於228期間限定上映。（青睞提供）

此次重映版本由國家電影及視聽文化中心協助提供，主視覺特別邀請金漫獎得主阮光民與知名設計師陳世川聯手打造，賦予經典新作新生。這部曾榮獲坎城影展肯定、勇奪金馬獎最佳原創電影歌曲〈幸福進行曲〉的時代縮影，將再次帶領觀眾走進大稻埕的煙硝與茶香，在歷史的餘燼中，尋找走向未來的力量。

