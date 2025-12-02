時隔3年再爆！日本鳥取養雞場確診禽流感 緊急撲殺7.5萬隻雞

鳥取縣繼2022年鳥取市確認後，時隔3年再次出現禽流感案例。示意圖（pexels提供）

鳥取縣政府於今（2日）宣布，針對米子市一處肉用養雞場所發生的禽流感疑似案例，經基因檢測證實，已確診為高病原性「H5亞型」禽流感病毒感染。這是本季全日本在養雞場確認的第6例疫情，也是日本中國地方的首例。鳥取縣內則是繼2022年鳥取市確認後，時隔3年再次出現禽流感案例，對山陰兩縣來說，則是繼去年10月島根縣大田市養雞場疫情後再次發生。

綜合日媒報導，為全力防堵疫情擴散，鳥取縣政府已從今日上午開始，派遣約90名職員及相關人員進駐疫場，對該養雞場所飼養的約7萬5千隻肉雞展開緊急撲殺作業，並計畫最快於今日內完成撲殺與掩埋工作。

同時，鳥取縣已立即劃設嚴格的限制區域：以疫場為中心，半徑3公里範圍內為家禽及蛋品的移動限制區；而3至10公里範圍內則設定為搬出限制區，禁止產品運送出該區域。據了解，此10公里限制圈內還有其他9座養雞場。此外，縣府已在周邊主要道路上設置4處消毒站，要求進出車輛進行徹底消毒。

鳥取縣政府強調，民眾無需過度擔憂，禽流感並不會透過食用經過加熱處理的雞蛋或雞肉傳染給人類。但縣府呼籲，若民眾發現有異常或死亡、衰弱的野鳥，切勿自行接觸，應立即聯繫縣府相關單位，配合防疫措施。

