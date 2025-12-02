時隔30年！中國挽救生育率 明年保險套徵稅13%鼓勵「做人」

圖為2021年6月，北京一處公園內的孩童。路透社



在中國人口急速老化及新生兒持續減少的背景下，官方將從明年1月起對避孕藥品和包括保險套在內的用具徵收增值稅，以扭轉30年來出生率急劇下滑的趨勢，避免進一步拖累中國的經濟成長。

中國的《增值稅暫行條例》第15條曾規定，避孕藥品和用具免徵增值稅，但在新修訂的《增值稅法》第24條免徵增值稅的項目中，不再設有這一項。這意味著自1993年官方為積極推行避孕政策而將相關用品列為免稅的品項，將從明年1月起課徵13%稅率。

廣告 廣告

同時，官方新修訂的法律將為中國準父母提供新的激勵生育措施，譬如豁免托育服務、安養機構、身心障礙服務機構及婚禮相關服務的稅賦，新制亦將於明年1月生效。彭博社指出，此舉反映中國官方更廣泛的政策轉向。

隨著人口急速老化，中國正從計劃生育轉向鼓勵生育。中國新生兒數已連續3年縮減，2024年僅954萬人出生，僅為近10年前放寬「一胎化」政策時的1880萬人數一半左右。

北京為此已推出多項鼓勵生育的政策，從提供現金補助到改善托育服務，再到延長陪產假與產假。中國還發布了減少非「醫療必要」流產的指導方針，與「一胎化」時代強制實施的生育管制形成鮮明對比，當時流產和絕育手術常被官方強制執行。

北京育媧人口研究智庫2024年報告指出，中國正試圖扭轉出生率下滑趨勢，卻面臨根本障礙，中國是全球養育子女成本最高的國家之一，至18歲所需費用估計超過53.8萬人民幣（約合239萬台幣）。在經濟低迷與就業市場動盪的背景下，許多年輕人對此望而卻步。

育媧智庫的人口統計學家何亞福表示：「取消增值稅豁免主要具有象徵意義，對整體局勢影響不大」，卻也反映出政府正努力營造鼓勵生育、減少墮胎的社會環境。

這項額外支出迅速引發中國網友的熱議，部分人在微博擔憂的不僅是意外懷孕的可能性，更憂心若民眾減少使用保險套，是否會加速性病傳播；還有網友嘲諷稅收政策無效，認為此舉難以改變生育觀念。有人反問：「連保險套都買不起的人，怎麼可能負擔得起養孩子的費用？」。

更多太報報導

追問適齡婦女月經何時來 中國積極「催生」搶救人口危機

不敵人口老化+少子化 中國宣布延後退休年齡

救結婚生育率？中國推「離婚冷靜期」 網炸鍋：乾脆不結了