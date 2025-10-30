時隔33年重啟核試 川普為何出手？全球核武現況一次看
美國總統川普週四與中國國家主席習近平會面前幾分鐘，下令美軍立即恢復停止了33年的核武試爆。美國為何要現在重啟核試？歷史上又曾進行過多少核試？
核武競賽時代
1945年7月，美國在新墨西哥州阿拉莫戈多（Alamogordo）首次試爆2萬噸級的原子彈，開啟了核武時代。同年8月，美國在日本廣島與長崎各投下一枚原子彈，迫使日本在二戰中投降。
蘇聯急起直追，1949年8月成功引爆第一顆原子彈，令西方震驚。
路透社引述聯合國資料，從1945年至1996年《全面禁止核試爆條約》（CTBT）期間，全球共進行超過2000次核武試爆，其中美國1032 次、蘇聯715次、英國45次、法國210次、中國45次。
在《全面禁止核試爆條約》簽署後，全球仍有10次核試爆。其中印度、巴基斯坦都在1998年各自試爆兩次；北韓則試爆6次，分別在2006、2009、2013、2016（兩次）、2017年進行。
美國最後一次核試是在1992年，中國與法國則是1996 年，蘇聯是1990年。
1991年蘇聯解體後，俄羅斯繼承絕大多數核武，近年雖曾進行核子軍演、測試核動力巡弋飛彈與核動力魚雷，但未曾試爆核彈。
為何停止核試？
主因是無論在陸地、地底、海中進行核試，都對會嚴重影響人類健康與環境。
西方國家在太平洋試爆、蘇聯在哈薩克與北極地區試爆，都對當地居民與環境造成深遠影響。維權人士指出，太平洋地區與哈薩克有數百萬民眾因土地遭核污染，數十年來面臨健康問題。
此外，冷戰時期的大規模核試受限以後，似乎也降低了美蘇之間的緊張關係。
《全面禁止核試條約》禁止任何國家在全球任何地點進行核爆試驗。其中俄羅斯於1996年簽署、2000年獲議會批准，但俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在入侵烏克蘭後的2023年正式撤銷批准。
美國也在1996年簽署該條約，但至今未獲國會批准。
為何恢復核試？
為了取得數據（例如檢驗新核武的效果，並了解舊有彈頭是否仍可用）。此外，也是要釋放戰略訊號。
《華盛頓郵報》2020年披露，川普政府曾討論重啟核試。美國恢復核試，一般解讀為向中俄展現美國在核威脅能力上仍居優勢。
不過，普丁曾多次警告：如果美國重啟核試，俄羅斯也會跟進。他曾說，全球核軍備競賽已經重新開始。
各主要國家目前擁核情況
確切核彈頭數量屬國家機密，但「美國科學家聯盟」（Federation of American Scientists）估計，目前俄羅斯約有5459 枚核彈頭，美國約5177 枚，涵蓋已部署、庫存及已汰除的彈頭。
位在華府的「軍備控制協會」（Arms Control Association）則估計，美國目前庫存的核彈頭為 5225 枚、俄羅斯5580 枚。
全球核彈頭數量在1986年達到高峰，超過7萬枚，之後降至現在約 1.2萬枚，其中絕大多數仍集中在美國與俄羅斯。
其他擁核國家包括中國（600 枚）、法國（290 枚）、英國（225 枚）、印度（180 枚）、巴基斯坦（170 枚）、以色列（90 枚）、北韓（50 枚）
目前，美國、俄羅斯與中國都在對核武庫進行全面現代化更新。
