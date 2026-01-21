時隔5年再被點名！歐盟擬擴大管制，限期3年將華為等高風險企業「踢出」電信、無人機、半導體產業

為了應對日益嚴峻的網路攻擊與外國干預風險，歐盟20日發布《網路安全法》（Cybersecurity Act）修訂草案，明確要求成員國，在各自境內多個關鍵產業進行檢查調整，逐步汰除那些來自「高風險供應商」的零組件與設備。儘管草案內文並未點名特定企業，但外界一致認為、布魯塞爾此舉就是針對中國科技巨頭華為（Huawei）與中興通訊（ZTE）。

《路透》報導提到，歐盟其實早在2020年，就已經高調推出5G安全規範，當時是「建議」各成員國、加強限制高風險供應商，但因執行力道不一，部分國家至今仍以昂貴的更換成本為由，繼續保留和使用華為設備。本次修訂一旦過關，將使該準則具備法律強制力，原本的建議也變成強制。

歐盟科技主管維庫寧（Henna Virkkunen）透過聲明表示，新修訂的資安方案讓歐洲各國，有能力保護關鍵通訊供應鏈，並擊退網路攻擊，這是確保歐洲科技主權與安全的重要一步。

限制範圍比五年前擴大不少

新草案管制覆蓋範圍，遠遠超出傳統電信網路領域，總計涵蓋18個關鍵產業，除了5G行動通訊外，還包含下列四大方向多種產業：

能源與供水：電力供應、儲能系統、水資源設施。

交通與尖端科技：聯網與自動駕駛車輛、無人機及反無人機系統、半導體。

數位服務：雲端運算、監控設備、衛星通訊服務。

醫療與太空：醫療器材、太空服務。

根據草案規定，當法案通過並公佈「高風險供應商名單」後，各家歐洲廠商將有為期36個月的緩衝期，完成關鍵零件與設備的汰換。至於通訊商駕駛的光纖網路、海底電纜與衛星網路，如果也存在黑名單產品，考量更換難度更高，這些設備的汰除期限將擇期公布。

歐洲電信遊說團體Connect Europe警告，這項計畫無疑將大幅增加產業負擔，額外的監管與拆建成本，恐高達數十億歐元。

華為嚴正抗議

針對歐盟的強硬表態，華為發言人回應表示，僅憑「國籍」而非技術標準來限制供應商，違反了歐盟公平、非歧視的法律原則，更有損其在世貿組織（WTO）的義務。中國外交部發言人也在記者會上，敦促歐盟不要走上「保護主義的錯誤道路」。

