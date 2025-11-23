時隔5年再訪日本卻大改觀！ 他曝「4大差異」：越來越像台灣
「現在的日本不像以前那麼純樸！」一名網友近日分享，自己暌違多年再次踏上日本，感覺當地氛圍與2019年前大不相同，包括外籍移工增多、電車上有人大聲聊天、街邊垃圾與邊走邊吃的情況，讓他覺得「日本變得越來越像台灣」，引發熱烈討論。
這名網友在Dcard以「去了日本旅遊真的讓我改觀」為題發文表示，他上次去日本已經是2019年，今年終於再有機會出國，到日本買了很多藥妝、日用品，也吃了很多街邊美食小吃，「但感覺現在的日本不像以前那麼純樸，感覺越來越像台灣。」
原PO提到，雖然日本街道、建築物不會有很多政治人物的廣告看板或帆布，但可以觀察到外籍移工增加、日本人會在電車上大聲聊天、街邊能看到隨意棄置的垃圾、日本人也會邊走邊吃東西。
貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「疫情前就待在日本，只能說東京、大阪一直都差不多是那樣，並沒有落差那麼多」、「在京都市區看過喝醉的上班族路邊尿尿，傻眼」、「上次去東京是2022年，晚上電車站遇過幾個酒醉日本人聊天超大聲」、「那是你自己對日本有太多偏誤，日本無禮的人超多，去搭東京地鐵看看就知道，沒有什麼叫做禮讓的」。
也有人說到，「日本一直以來外國店員都很多；電車下班下課時間以外還是很安靜；路邊的垃圾是集中區，不是隨意棄置；邊走邊吃確實是，但少數」、「你說的四點，我2019去日本就有遇到過了耶，可能你之前去都沒遇到過吧」、「去年底到年初我在北海道，我是都沒見到你說的部份，除了喝酒拉客場所都日本人」。
還有人指出，「我想是因為觀光客多起來的原因，人多垃圾也多，就很難維持品質」、「2017、2019我去的時候，整體都還不錯，最有感的差異就在Covid-19之後，日本變得超沒禮貌」、「如果要認真體驗的話，鄉下地方會比較有日本感」、「對日本人早就沒濾鏡了，不過街景跟觀光依舊打台灣幾百條街」、「上野地上沒有那麼乾淨，地鐵站內的垃圾桶也一堆沒分類的垃圾爆出來，我覺得北捷的環境還更乾淨，但買東西還是日本超值」。
