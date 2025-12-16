時隔5年重返舞台！ 辛龍興奮嗨喊：非常榮幸為大家演出

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

時隔5年，失去愛妻劉真的歌手辛龍重新復出登上舞台，近日辛龍現身南港展覽館尾牙演出，正式展開復出活動。辛龍昨（15）日在社群平台發文寫下：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著」短短一句話，搭配耳機照片，低調分享近況，貼文一出，成為網友關注焦點。

歌手辛龍重新復出登上舞台，近日辛龍現身南港展覽館尾牙演出，正式展開復出活動。（圖／辛龍 Shin Lung FB）

辛龍過去曾因失去愛妻劉真選擇暫別演藝工作，如今他沉寂5年之後，正式展開復出活動。上個月辛龍推出《春暖花開》及《一夫當關》2首新歌後，緊接著2日宣布演出、尾牙活動開跑，而他昨日登台時也興奮大喊：「大家好，今天非常榮幸為大家演出，非常開心！」

廣告 廣告

辛龍在演出結束後也感慨發布貼文，不少網友在留言區為他加油打氣表示：「加油，能夠看到您重新走出來太棒囉」、「久違的龍兄，歡迎回來」、「帥氣回歸，祝福」、「太棒了，祝順利」、「COME BACK. 回歸!!!」

更多FTNN新聞網報導

劉真過世5年！辛龍首現身談亡妻 遭傳出國結婚超傻眼

韓女歌手控訴長期遭前男友毆打！ Jvcki Wai心碎喊：只想活下去

辛龍露面宣告回歸！胡瓜自爆「遭已讀不回」 訊息只能單方發起

