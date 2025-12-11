時隔5年首見！全年稅收短徵上看500億元 11月證交稅330億元寫單月次高

時隔5年再現短徵，全年稅收與目標預算數差距上看500億元。李政龍攝



財政部統計處今（11）日公布11月稅收實徵淨額2,929億元，年增6.1%。其中證交稅收330億元，為歷年單月次高，年增46.1%，連4個月正成長。不過，受到央行信用管制措施，以及對等關稅波及，關稅、貨物稅、房地相關稅目皆續呈雙位數負成長。

累計1至11月實徵淨額為3兆5,818億元，雖然比上年同期增加0.3%，但距離稅收目標預算數仍有2,206億元之差距，統計處副處長劉訓蓉表示，若與過去3年12月稅收平均數（1,758億元）高低標計算，全年賦稅收入低於稅收目標預算數約300億元至500億元之間。

廣告 廣告

劉訓蓉表示，今年因車市、房市不振，以致貨物稅、房地相關稅目、營業稅皆有減少，加上因應對等關稅辦理稅款延分期繳納，以致稅收實徵淨額與目標仍有差距。這也是2010年、時隔5年來首度稅收實徵淨額低於預算數。

統計指出，中央政府賦稅收入距全年預算目標仍差1,495億元、地方政府則差距693億元。外界據此推判，由於地方稅收也未達標，明年農曆年前俗稱超徵紅包的第13次統籌分配稅款恐怕不會發放。

11月營業稅實徵淨額1,164億元，是唯一創歷年單月新高的稅目，年增6.2%。劉訓蓉說明，營業稅創歷新新高，除了反映產業營收獲利增加，也隱含價格上漲因素。

不過，今年小客車進口量減少，衝擊車商營業稅，劉訓蓉坦言，今年營業稅達成預算數的機率相對較低。累計1-11月營業稅6,045億元，年減1.2%。前11月營業稅實徵淨額占分配預算數只有98%。

11月證交稅330億元，為歷年單月次高，僅次於2021年7月的341億元。累計1-11月交稅2,616億元，因年初受對等關稅衝擊市況，交易量下滑，仍比去年同期減少30億元，年減1.1%。

劉訓蓉指出，11月初台股雖因AI估值過高、降息預期降低、外資大量賣超，指數大跌，但最後一周因美國經濟數據支持降息預期，指數強勁反彈，日均成交值創下歷年單月新高的6,573億元，已連續4個月雙位數正成長。反映到證交稅有所回溫。

不過，12月以來的台股日均成交值已降低，截至今天為5,697億元，雖比去年12月的日均量高，但已比11月來得低。

截至11月，今年稅收已達標的包括遺產稅、贈與稅、印花稅、期交稅、娛樂稅、房屋稅、證交稅、地價稅、牌照稅、綜所稅。

但低於預算數的有契稅、營業稅、營所稅、菸酒稅、關稅、特銷稅、貨物稅、土地稅。

更多太報報導

基隆河污染元凶將水落石出？ 環境部：已鎖定特定業者待搜查

【12月出口2-2】11月對美出口創3冠王紀錄 美國穩坐最大出口市場

【12月出口2-1】震憾！11月出口再越600億美元大關 年內3度超車韓國