時隔5年 勞保基金擬重啟委外代操提升投資績效

勞動基金運用局局長蘇郁卿今(2)日表示，因勞保基金撥補已明確入法，在考量現金流穩定及資產配置等各項因素，今年研議再度辦理勞保基金的國內投資全權委託招標案，藉此提升勞保基金的操作績效。(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動基金2025年績效續創新高，外界最擔憂「破產」的勞保基金，自2020年辦理總額20億元、相對報酬委外代操招標後，已5年未曾辦理招標，勞動基金運用局局長蘇郁卿今(2)日表示，因勞保基金撥補已明確入法，在考量現金流穩定及資產配置等各項因素，今年有望再度辦理勞保基金的國內投資全權委託招標案，藉此提升勞保基金的操作績效。

台灣面臨少子化、高齡化的趨勢，勞保基金自2017年開始出現「收不抵支」的情形，且缺口逐年擴大。根據歷史資料，勞保基金曾在2020年辦理總額20億元的委外代操招標作業，但之後就未再辦理，至今已達5年，勞保基金多由勞動基金運用局自行操作投資。

勞動基金運用局局長蘇郁卿分析，主要原因在於勞保基金面臨收支逆差(收不抵支)壓力，投資操作需高度重視流動性，以應付勞工的請領需求，因此，雖然勞保基金也會布局台股，但考量委外代操較受限於合約期限，因此已連續數年未辦理國內投資全權委託招標案。

為紓解勞保破產危機，政府自2020年起連續撥補勞保基金，7度透過預算挹注勞保基金累積達5170億元，再加上勞動基金操作績效續創新高，根據勞動基金運用局最新公告，勞保基金至2025年底，基金水位已達1兆3,035億元。蘇郁卿表示，目前的勞保現金流已相對穩定，同時考量已修訂勞工保險條例，將政府撥補及負最後支付責任明確入法，今年已開始考慮是否辦理新年度招標案，希望在維持現金流的狀況下，可撥出部分資金委外代操，進一步提升勞保基金的操作績效。

為了提升勞動基金的操作績效，蘇郁卿表示，勞動基金運用局針對國內委外投資部分，近年著手進行制度變革，包括調高目標報酬率，也調整管理費率結構，針對沒達到目標報酬率的委外代操案，調降給投信的管理費率，藉此激勵經理人努力達成目標。去年已有部分未達目標報酬率的委託案，管理費遭下調4個基本點(0.04%)。

