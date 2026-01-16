時隔53年！美「再」有載人太空船飛往月球 阿提米絲Ⅱ最早2月發射

美國國家航空暨太空總署（NASA）計畫2月第一週發射「阿提米絲Ⅱ」任務，4名太空人將繞月飛行10天。這是繼1972年球「阿波羅17號」任務後，時隔53年再有載人太空船飛往月球。 圖：翻攝NASA官網

[Newtalk新聞] 美國國家航空暨太空總署（NASA）計畫於2026年2月第一週發射「阿提米絲Ⅱ」任務，這將是自1972年「阿波羅17號」以來，時隔53年「再次」有載人太空船飛往月球。該任務不涉及月球表面著陸，而是讓4名太空人繞月飛行10天，測試太空發射系統（SLS）火箭與獵戶座（Orion）太空船的性能，為後續登月鋪路。若成功，這將標誌人類重返月球時代的開端，同時創下多項紀錄，包括首位黑人太空人、首位女性太空人及首位非美國籍太空人飛向月球。

阿提米絲Ⅱ任務的太空人團隊包括NASA指揮官懷斯曼（Reid Wiseman）、格洛弗（Victor Glover，首位黑人太空人）、科克（Christina Koch，首位女性太空人），以及加拿大太空人漢森（Jeremy Hansen）。任務將從佛羅里達州甘迺迪太空中心39B發射台升空，太空人在無重力環境下生活，收集深空數據與圖像後，返回太平洋著陸。NASA表示，發射窗口最早於2月6日開啟，備用日期包括2月7日、8日、10日或11日，若延遲則移至3月或4月。最新進度顯示，火箭與太空船將於1月17日開始從組裝廠房運往發射台，距離約6.4公里，需時最多12小時。1月底將進行「濕排練」（Wet Dress Rehearsal），包括燃料加注測試，若有問題可能返回廠房維修。

阿提米絲登月計劃（Artemis program）是NASA主導的國際合作項目，目標在重返月球並建立可持續的存在，為未來火星任務奠基。計畫名稱源自希臘神話中的月亮女神阿提米絲，象徵女性參與太空探索。該計畫分多階段：阿提米絲I已於2022年完成無人繞月測試；阿提米絲Ⅱ為首次載人繞月；阿提米絲Ⅲ預計2028年左右發射，目標登陸月球南極（人類尚未踏足區域），並實現持續居住，著陸器將由SpaceX的星艦或私人航太公司「藍色起源」（Blue Origin）設計，新太空人服裝則由Axiom製造；後續阿提米絲Ⅳ與Ⅴ將建造環繞月球的小型空間站，擴大國際參與。目前，計畫進度順利，NASA強調太空人安全為首要，並持續優化發射窗口以符合軌道需求。

相較之下，其他國家登月計畫也積極推進，形成太空競賽格局。中國計畫2030年前實現載人登月，使用長征10號火箭、夢舟載人太空船與攬月登月器，目標同樣鎖定月球南極，並計畫與俄羅斯合作於2030至2035年建造國際月球研究站（ILRS），包括在月球表面部署核電廠以提供長期能源，支持機器人基地與後續有人任務。俄羅斯則聚焦核能技術，預計2035至2036年完成月球核反應爐建設，以克服太陽能限制，支持聯合基地運作。印度則將目標設在2040年左右，計畫透過「月船4號」（Chandrayaan-4，2028年樣本返回任務）與「月船5號」（Chandrayaan-5，與日本合作探測南極）累積技術，並於2040年建造月球軌道空間站，作為載人登月的中繼點。

這波登月熱潮不僅重振人類太空探索熱情，也凸顯地緣政治影響。NASA的阿提米絲計畫已吸引20多國參與，強調開放合作；中國與俄羅斯的ILRS則聚焦自主技術，預計邀請更多夥伴加入。專家指出，月球南極富含水冰資源，將成為未來太空經濟關鍵，預料各國競爭將加速科技創新。

