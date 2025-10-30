時隔6年再會面！「習川會」南韓釜山登場 習近平與川普握手

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，美國總統川普與大陸國家主席習近平於台北時間今天上午約10時，在南韓金海空軍基地會面，這是時隔6年兩人再度會面，全球矚目。

美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）今在南韓釜山金海國際機場會晤前握手。 （圖/美聯社）

報導指出，川普（Donald Trump）向習近平致以熱烈的問候，隨後雙方展開「習川會」領袖會晤。報導指出，先抵達的川普對習近平表示，「很高興再次見到你。」川普在紅毯上與習近平握手，紅毯上飄揚著兩面美國國旗和兩面中國國旗。

川普於會前對媒體表示，「我毫不懷疑，我們會舉行一次非常成功的會晤。」川普表示，「但他是一位非常強硬的談判者，這可不是什麼好事。我們彼此都很了解。」有媒體問及雙方是否預期會簽署貿易協定，川普表示，「有可能，我們會很有默契的。我們關係很好，一直都很好。」

廣告 廣告

報導指出，這場備受矚目「習川會」是川普去年重返總統寶座、以及美國總統對中國大陸發起擴大貿易和科技戰以來，兩位領導人的首次面對面會晤。報導表示，兩人於2019年會面時，也曾陷入類似對抗。

報導說，當時川普對大量中國大陸輸美商品加徵關稅，並發起一場阻止大陸電信巨頭華為接入西方網路的舉措。隨後，貿易談判暫停數週，直到習近平和川普在日本大阪舉行的G20峰會期間會面，同意重啟談判。

延伸閱讀

MLB/道奇世界大賽退無可退 大谷翔平G6有可能接救援投手

MLB/菜鳥耶薩維奇飆12K史上第一人 球團形容他「心跳很慢」

MLB/藍鳥首局前兩棒背靠背開轟 創世界大賽紀錄