時隔6年川習會再碰頭 關稅協商有進展
美國總統 川普：「很高興見到你。」
中國大陸國家主席 習近平：「很高興與你見面了。」
川習會30號 於南韓釜山登場，這是兩人自2019年以來，睽違6年，首次面對面會晤。各界高度關注 美中貿易戰 能否趨緩，為日益緊張的雙邊關係降溫。
美國總統 川普：「(總統先生 今天有可能簽貿易協定嗎)，有可能 但他是位強悍的談判者，這可不是件好事。」
川普輕鬆打趣，自己與習近平有好交情，並透露 美中可望很快簽訂貿易協議。但川普在會前，又突然下令，國防部立即恢復核武測試。兩面手法，顯示川普在談判桌上，是軟中帶硬。
美國總統 川普：「很榮幸能和我，好久不見的朋友會面，他是位偉大國家的偉大領導人，我想 我們將會長久保持良好關係。」
中國大陸國家主席 習近平：「多年來 我已經多次公開表示，中美兩國 應是夥伴和朋友，這是歷史告訴我們的，也是現實上所要求的。」
川習會 在釜山的 金海空軍基地登場，雙方會談約1小時40分鐘。
這是川普 重返白宮以來，首趟 亞洲行 的重頭戲。不過雙方會後 並未舉行記者會 或發表聲明，川普隨即搭機返回華盛頓特區。根據CNN及BBC報導，川普在空軍1號上受訪時表示，美中雙方會談，就經貿、稀土及芬太尼等議題，都有所進展，中方將立即、非常大量地採購 美國黃豆與其他農產品，美方則同意中國大陸，持續與輝達 討論 晶片採購議題，並將中方 與芬太尼相關的貨物關稅，立即由20% 調降至10%，以解除中方的稀土出口限制。儘管中國大陸對此 未與置評，川普仍表示，可能於明年4月訪中，持續推進美中關係。
