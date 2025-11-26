時隔6年 傳鄧紫棋明年4月登大巨蛋開唱

時隔6年，鄧紫棋確定明年重返台灣舞台。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

時隔6年，鄧紫棋確定明年重返台灣舞台，根據tixbay售票網公開的最新資訊，她將於明年4月登上台北大巨蛋舉辦《I AM GLORIA》2.0演唱會，日期、票價雖尚未公布，但消息一出立刻點燃社群討論，粉絲紛喊搶票。

鄧紫棋自出道以來以強勁唱功與舞台魅力受到關注。（圖／翻攝自鄧紫棋微博）

鄧紫棋自出道以來以強勁唱功與舞台魅力受到關注，曾因參與《我是歌手》聲勢大漲，並於2013年入圍金曲獎最佳女歌手。近年，鄧紫棋展開世界巡演，反應熱烈，演出實力屢獲國際肯定，今年7月，鄧紫棋在IG宣布香港站加場時，台灣粉絲湧入大批留言盼她來台，她也親自回覆：「台灣場地有消息﹗」引發粉絲期待，如今總算兌現承諾。

事實上，鄧紫棋曾被美國葛萊美獎官網點名為「推動華語音樂走向世界的重要人物」，官方更公開指出，鄧紫棋的巡演票房成績曾名列全球女性歌手第4位，顯示其國際影響力相當可觀。距離上一次鄧紫棋在台灣演出已是 2019年的《X.X.X. LIVE》世界巡迴演唱會，如今睽違6年再度來台，勢必再寫下搶票新紀錄。

