時隔6年！李在明今訪中「明與習近平會談」 料聚焦限韓令、北韓核武

2026年1月4日星期日，南韓總統李在明與妻子金惠景，從首爾機場出發，前往北京。美聯社



據南韓媒體今天（1/4）報導，南韓總統李在明今天飛往中國北京，是時隔6年南韓總統再度訪中，李在明將於明天與中國國家主席習近平會談，預計聚焦限韓令鬆綁、北韓核武等問題，另外，這次南韓也組成經濟使節團，成員包括三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源等人，有望取得雙邊經濟合作成果。

據韓聯社、Newsis、《韓民族日報》等韓媒報導，南韓總統李在明與第一夫人金惠景，今天從首爾機場出發，飛往中國北京，將以「國賓」身份，展開為期4天3夜的訪中行。

據悉，這是2019年12月南韓時任總統文在寅之後，時隔6年，南韓總統再度訪問中國。

今天李在明的行程，是與當地僑胞共進晚宴，明天與中國國家主席習近平舉行雙邊峰會，預計簽署包括經濟、產業、氣候、交通等10多項合作備忘錄（MOU），並出席國賓晚宴。

去年11月1日，習近平在南韓慶州，與李在明舉行雙邊會談，當時習近平邀請李在明回訪中國，經過兩個月後順利成行。

報導指出，在中韓峰會上，雙方可能聚焦的主要議題為：韓半島的非核化問題、限韓令鬆綁、黃海的結構物爭議。

這次訪中也安排多項經濟行程，李在明將於5日出席韓中商業論壇，與中國商界人士交流，6日會見主管經濟事務的中國國務院總理李強，兩人將共進午餐，同一天與全國人大常委會委員長趙樂際見面。

訪中的最後一天（1/7），李在明預計前往上海，與上海市委書記陳吉寧共進晚宴，並參加韓中創投新創高峰會，接著訪問韓國臨時政府舊址，結束後返國。

2026年1月4日，南韓總統李在明抵達中國北京的機場，從孩童手中收到鮮花。美聯社

值得注意的是，這次李在明訪中行，率領重量級經濟使節團，成員包括：三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、GS集團會長許泰秀、POSCO集團會長張仁和、LS集團會長具滋恩、CJ集團會長孫京植等南韓財界領袖。

SK集團會長崔泰源今天下午2時55分左右，在首爾金浦商務航空中心（SGBAC）受訪時說道：「希望時隔6年訪中的經濟使節團，能夠取得好成果，我們會努力找出成長道路。」

據中國媒體《澎湃新聞》報導，上海對外經貿大學朝鮮半島研究中心主任詹德斌分析：「近年來中韓之間的產業競爭勢態越來越激烈，中韓經貿關系已經從互補的垂直分工關係，轉變為合作和競爭共存的關係」、「這次李在明來訪，從經濟角度來講，也是韓國重新認識中國市場、重新校準中國認知的好機會。」

詹德斌指出：「過去幾年來，由於韓國企業自身競爭力弱化，以及尹錫悅政府奉行所謂『價值觀外交』，不斷放大中國的風險，使韓國商品在中國的競爭力持續下降，韓國企業在中國市場的存在感進一步弱化，這是當前中韓經貿合作方面，一個比較現實的問題。」

