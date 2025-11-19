時隔7年！ 沙國王儲訪問白宮 ABC犀利提問「記者之死」

沙國王儲沙爾曼，睽違7年，再度訪問美國，川普為他舉行盛大歡迎儀式，不過，美國媒體才不買單，當面詢問沙國王儲，華郵記者之死，這讓川普瞬間爆氣，怒嗆媒體是假新聞。

沙國王儲沙爾曼時隔7年訪問白宮（圖／達志影像美聯社）

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德睽違7年再度訪美，美國總統川普以超規格禮遇接待，包括南草坪親自迎接、軍樂隊演奏、戰機飛越等盛大歡迎儀式。然而，當美國記者詢問有關2018年華盛頓郵報記者哈紹吉遇害案時，川普立即打斷並怒斥記者為「假新聞」。此次訪問成為王儲外交重大轉折，雙方會面中互相讚揚，王儲更同意將對美投資從6000億美元提高至1兆美元，相當於沙國整個主權基金規模。

在白宮橢圓形辦公室的會面中，川普為沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德安排了超越其他外國領袖的隆重接待。南草坪迎接儀式包括陸戰隊軍樂隊演奏、騎馬軍官高舉兩國國旗，甚至安排F-15和F-35戰機以V字隊形飛越白宮上空，展現美國對沙國的特殊待遇。

會面過程中，兩位領導人相互恭維並大力讚賞對方。當川普公開要求沙烏地阿拉伯承諾將對美國的投資金額從6000億美元增加到1兆美元時，穆罕默德爽快地表示同意，這個數字相當於沙烏地整個主權基金的規模。然而，當ABC記者提問關於2018年華盛頓郵報記者哈紹吉遇害案以及911罹難者家屬對王儲到訪的不滿時，川普立即打斷並斥責該記者為「假新聞」，甚至表示應該撤銷ABC的執照。川普強調穆罕默德「做得非常出色」，並稱哈紹吉「極具爭議」，「很多人不喜歡」，同時宣稱王儲「對此一無所知」。

面對這些質疑，穆罕默德回應表示，聽到有記者失去生命是很痛心的事情，任何人在非法情況下失去生命對沙烏地來說都是痛苦的。他表示沙國已進行所有正確的調查程序，並改善制度確保類似事件不會再發生，稱這是「一個巨大的錯誤」，他們正盡全力避免再次發生。

值得注意的是，川普集團正與沙烏地阿拉伯房地產開發商合作，允許加密貨幣投資人投資川普品牌的不動產項目。此外，川普女婿庫許納經營的私募基金獲得王儲主導的基金20億美元投資。當被質疑是否存在利益衝突時，川普堅稱自己和家族事業毫無關係。

