時隔7年！首艘郵輪下周四抵台中港 盼串聯海線景點 經濟留地方

立委何欣純15日赴梧棲區台中港參加舊有鐵路活化介紹及港務公司盈餘提撥說明會、台中港今年國際郵輪相關推動情形。(温予菱攝)

時隔7年，台中港再迎郵輪旅客，台中港務分公司15日表示，今年預報將有4艘郵輪靠泊，其中一艘下周四就要到訪，將帶來458名旅客。對此，立委何欣純表示，已請台中港與台中市政府做好迎賓、接駁等準備，讓國際遊客對台中留下最好的印象，也建議善用台中港區前舊鐵路支線鐵軌，設計觀光小火車串聯高美濕地等海線景點。

何欣純今赴梧棲區台中港參加舊有鐵路活化介紹及港務公司盈餘提撥說明會、台中港今年國際郵輪相關推動情形，與會台中市議員王立任、楊典忠、曾威、施志昌等人。台中港務分公司副總工程司謝診安說明，今年預報將有4艘郵輪停泊，其中一艘確定下周四到訪，將帶來458名旅客，另外3艘則待最後確認中。

何欣純表示，台中港歷經過去7年觀光郵輪連續掛零，今年將迎來4艘郵輪靠泊，其中一艘「三井海洋郵輪」在22日即將抵達，迎來458位國際旅客，自己已請台中港、與市府做好迎賓、接駁、上岸觀光等準備，讓國際遊客對台中留下最好的印象，吸引國外郵輪觀光，帶動台中觀光產業發展。

何欣純也說，台中港區臨港路中一路間，自梧棲中橫一路到北堤路，有一段被遺忘、長達4公里的舊鐵路支線鐵軌，建議可以借鏡國外經驗，並以韓國釜山的「海雲台膠囊觀光列車」為例，展現海線風情，甚至延續串聯梧棲漁港、台中海洋館及高美濕地等，進而帶動台中海線發展，將觀光效益留在地方。

