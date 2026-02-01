時隔7年！馬杜洛遭擒不滿1月 美特使抵委內瑞拉重啟外交使團

2026年1月31日，美國駐委內瑞拉臨時代辦杜古（前右）抵達卡拉卡斯，顯示兩國正逐步恢復雙邊關係。翻攝自美國駐委內瑞拉大使館X@usembassyve



美軍生擒委內瑞拉總統馬杜洛不到1個月時間，美國負責委內瑞拉事務的最高特使杜古週六（1/31）抵達卡拉卡斯，這是兩國斷交7年後重啟美國駐當地外交使團，顯示雙邊關係正在逐步恢復。

綜合美聯社、路透社報導，臨時代辦杜古（Laura Dogu）在美國駐委內瑞拉大使館的X平台帳號發文稱：「我和團隊已準備就緒」，並同時發布她抵達委國首都卡拉卡斯附近的邁格狄亞（Maiquetia）機場照片。

委內瑞拉外交部長希爾（Yvan Gil）在通訊軟體Telegram上表示，杜古的到訪旨在「制定雙邊共同關心議題的藍圖」，並基於相互尊重和國際法，通過外交對話處理和解決現有分歧。

曾任駐尼加拉瓜與宏都拉斯大使的杜古，是在委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）宣布特赦法案並釋放政治犯的隔日抵達該國。此舉正是委內瑞拉反對派的核心訴求之一。

美國總統川普（Donald Trump）在第一任期間，曾於2019年1月公開支持委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）後，兩國相互關閉大使館，並在馬杜洛（Nicolas Maduro）的決定下，於隔月斷絕雙邊外交關係。

美軍上月初對卡拉卡斯發動大規模軍事行動，並將馬杜洛夫婦押解回紐約受審後，馬杜洛的忠實支持者、委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）上月曾表示，重啟美國大使館將使委國政府得以監督遭囚禁的馬杜洛待遇。

