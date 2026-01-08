時隔8年！ 阿里山清晨飄雪 民眾熱血上山追雪

台北市 / 綜合報導

這波強烈大陸冷氣團到底有多猛？海拔兩千多公尺的嘉義阿里山也下雪了！今(8)日上午8點多，阿里山氣象站溫度在1.5至2度之間，出現下了25分鐘的雪，這是2018年1月10日以來，首次觀測到降雪，時隔8年再度降雪，山區瞬間披上銀白雪霜。

一片片白色雪花從天而降，超級浪漫，這地點可不是在國外，而是嘉義阿里山祝山車站，民眾看了又驚又喜，因為這是阿里山，睽違8年再度降雪，阿里山氣象站技佐陳郁婷說：「從8點55分開始下雪夾霰，一直到9點15分，然後後來在9點30分之後，又陸陸續續是下霰跟雨，因為今天的水氣是，條件是比較充足的。」

受到強烈大陸冷氣團，加上輻射冷卻效應影響，阿里山清晨，氣溫下探到1.5度至2度，加上水氣配合下起大雪，時間長達25分鐘，看看以往沒有飄雪的阿里山，雪花在空中紛飛的景色，多了一份浪漫，時隔8年再度迎接雪白世界，讓這一次的降雪，顯得格外珍貴，有許多熱血民眾也上山追雪。

記者林宛瑩說：「目前的溫度也還是非常的低，大約只有4度到5度，其實可以看到目前在我後方這邊，有一群非常熱血的學生，其實他們今天是上山這邊，來特地拍這個學士照。」

不過這一次的阿里山，為何能看見白色奇蹟，氣象署也分析降雪原因，中央氣象署預報員蔡伊其說：「中高層的雲系由西南，從海峽南側這邊往東北移動，到台灣的一個上空，(阿里山)高空中的話，其實都是有低於零度的機會，那在配合了這個有這個水氣移入的狀況下，那就有可能會有一些，零星下雪的一個機會。」氣象署預估，週末將有另一波，冷氣團來報到，早晚溫差大，務必做好保暖工作。

