時隔9個月才開棚！徐乃麟、曾國城重回「案發現場」

曾國城（左）、徐乃麟再次在《天才衝衝衝》接受媒體訪問。（池宗玲攝）

時隔9個月，徐乃麟、曾國城等人主持的華視《天才衝衝衝》今（9日）再次開棚，帶領助理主持人巫苡萱、籃籃、徐凱希、張文綺一起慶祝節目1000集。或許是3月開棚時被問及「是否支持黃子佼復出」遭到炎上的陰影，6位主持人面對他人的問題都閉口不談，相當謹慎；徐乃麟甚至笑虧受訪地點就是「案發現場」。

主持《天才衝衝衝》19年，徐乃麟、曾國城都很有感觸，尤其現在影視環境不理想，徐乃麟說：「現在節目關的多、開的少，甚至沒有開的。我們收視率一直很穩定，這麼多年寓教於樂，很多公司在尾牙都用我們的內容當節目」，也說常遇到路人表示自己是忠實粉絲。

巫苡萱（左起）、徐凱希、曾國城、徐乃麟、張文綺、籃籃9日錄製《天才衝衝衝》。（華視提供）

籃籃被問到敏感問題時，公關團隊立刻發聲阻檔。（池宗玲攝）

徐乃麟、曾國城透露，在這共體時艱的環境，他們沒想過要求加薪，「能夠做就不得了，不敢砍薪啦，可以繼續服務就很開心」，徐乃麟則以開玩笑的口吻抱怨「延長時段也沒有加薪，我們很懂事很會做人的」。

胡瓜即將入主華視，主持週日晚間的綜藝節目，會擔心「華視綜藝一哥」地位不保嗎？徐乃麟、曾國城謙虛表示，沒想過自己是一哥。曾國城當場隨興的模仿鄭進一，「我是模仿唐從聖的鄭進一」，被曾在錄影現場痛罵唐從聖的徐乃麟笑說：「哇噻！哪壺不開提哪壺」，製造笑聲。

徐凱希（中）坦言沒關心好友王子。（池宗玲攝）

曾國城（左）率先起身要離開受訪地點。（池宗玲攝）

籃籃同時與胡瓜、徐乃麟、曾國城主持節目，今被逼問「跟在三位大哥身邊，誰比較好？」她謹慎地說，三位大哥在她心中都是第一名，並強調自己說的都是發自心的實話，但話一出口就被徐乃麟吐槽太客套。

但當籃籃被問到緋聞男友郭嚴文、之前在《大集合》被胡瓜誤觸胸部等，華視公關團隊都立即以「要錄影了」為由阻檔；《我愛黑澀會》出道的徐凱希被問及有無關心邱勝翊（王子）時，她才說「我沒有關心」，就立刻被華視公關們擋掉問題。一旁觀看的徐乃麟笑虧媒體，「你們現在問這些問題沒人敢答，我們被你們嚇一次還敢接話嗎？」，曾國城則快速起身想要離場。

