時隔9年 國共論壇2/3重啟

國民黨副主席蕭旭岑（左）和國家政策研究基金會副董事長李鴻源宣布將赴北京參加國共兩黨的智庫交流活動。（記者康子仁攝）

記者康子仁∕台北報導

國民黨副主席蕭旭岑二十八日宣布，二月二日至四日偕國政基金會副董事長李鴻源與四十位專家學者前往北京，出席由兩岸智庫舉辦的「兩岸交流合作前瞻論壇」。李鴻源表示，希望能互相了解，創造雙贏機制，讓大家能和平相處，達到過去國民黨執政時的良性互動；上次舉辦論壇已是二０一六年，至今已九年未再辦過。

大陸國台辦也在同一天例行記者會由國台辦發言人張昑表示，國共兩黨智庫論壇將於二月三日在北京舉辦，並由中共中央台辦海研中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦。

蕭旭岑和李鴻源在國民黨智庫召開記者會。蕭旭岑表示，此次論壇將聚焦三大主題包括觀光旅遊交流、產業交流合作、環境永續發展，共同探討包括旅遊、航點、醫療安養、精密機械、ＡＩ人工智能、防災減災、新能源、環保節能減碳等重要面向。

蕭旭岑指出，過去國民黨執政期間，兩岸在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上共同推動許多造福兩岸百姓的交流合作，包括前總統馬英九任內簽署了二十三項協議，至今民進黨政府完全照單全收。證明兩岸大交流、大合作，和平發展、互利共榮，完全符合兩岸人民的利益。

李鴻源說，這次論壇定位為兩岸在國計民生方面非常關鍵的一步，透過雙方的良性交流，希望讓台灣的旅遊及其他產業受益，也希望透過互相了解，創造雙贏機制，讓兩岸和平相處，達到像過去國民黨執政時的良性互動。

李鴻源強調，這只是第一步，希望大家有一定的共識與了解後，再來慢慢談ＡＩ、能源、防災、觀光旅遊等部分要如何交流，相信這只是起個頭，後面會有一系列比較實質的工作。

蕭旭岑也提及，赴陸行程曝光後，有專家學者受到相關單位關切，因此有取消隨團情況，呼籲政府高抬貴手，讓真正的專家學者與大陸進行交流，這些成果都會回饋到台灣，也能幫忙老百姓，請民進黨不要用政治意識形態介入民生經濟面向。

針對鄭習會的相關議題，蕭旭岑說，鄭麗文一再強調，國民黨的使命就是恢復兩岸溝通交流，所以李鴻源這次召集的交流團只是個開始，希望能夠逐步在各領域、面向，恢復兩岸各項交流；至於鄭麗文訪問中國大陸，當然是交流中重要的一環，不過現在還沒有明確的訊息。