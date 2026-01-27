時．光

大熱天，光點聚眾滋事，葉影推拖閃躲，意象內亂，年齡騷擾。

島嶼上有風，猶疑、舒慢，微微心涼。──因著風，徐行思想上的灰髮，數莖如爛句，滑跤於額際。

湖面漣漪一圈一圈護住暗部，是誰拋一顆落單的石子，讓它獨自水聲。

清明連榖雨，最後一個節氣，要告別春天了，野味將我往下又往夏推理，結局會不會渾身是蟬？

時光在自己畫定的鐘面培養舞步，大步超時、小步爭分、碎步奪秒，急躁，顛躓……指針們雖不攜手但好歹都朝同一個方向前進；而我所理解的藝術，永遠比鐘面上全部的速度超前一步。

過午，遠方有鹿涉過低谷，風扇轉頭看向別處。