《時：旅程未竟，光景猶存》 書寫移民工的臺灣百態

《時：旅程未竟，光景猶存》新書發表會來賓大合照

國內唯一以移民工為主體的文學獎－「移民工文學獎」已邁入第十年，第十屆的得獎作品集《時：旅程未竟，光景猶存》於2025歲末出版，今天（1日）在臺灣文學基地舉辦新書發表會。本屆作品集除評審觀察外，依內容分為「追逐之時」、「相異之時」及「念想之時」三個軸線，分別道出在異鄉的辛勞與抵抗、跨國移動的身分交錯與文化碰撞，以及在思念、夢想與愛之間的徘徊流轉，呈現出移民工多元視角下的臺灣百態，以及其多重而真實的生活樣貌。

國立臺灣文學館館長陳瑩芳表示，移民工文學獎十年之路走來不易，但已穩健踏實地累積出臺灣文學的新樣貌。因此，透過得獎作品集《時：旅程未竟，光景猶存》編輯出版，得以留下珍貴的時代記錄，並拓展臺灣文學的視野，讓更多人認識這些故事。本屆作品集以「時」為題，展現作者如何透過筆觸反思自己以及臺灣社會，不僅代表了文化的碰撞，也深刻映射了每位作者對生命和情感的思考，展現移民工在臺灣生活與書寫的生命歷程。此外，從國立臺灣文學館辦理的系列推廣講座民眾的互動及回饋，也可觀察到社會對移民工議題態度的轉變與理解的深化，也成為此獎項得以順利續辦的重要支持力量。

新書發表會特別邀請獲得評審獎及優選的陳明合、劉川蒞臨現場分享。兩人均是受惠新南向政策、獲得獎學金支持而來臺就學，其中陳明合是二度蟬聯得獎，旅臺期間就讀於國立東華大學亞太區域研究所博士班，並曾於2024年獲選臺灣文學基地駐村作家，目前已在越南擔任大學講師。劉川出生並成長於泰國曼谷，曾任都市計畫師與分析師，疫情期間獲臺灣國合會獎學金來臺攻讀研究所，畢業後留臺工作，現為資料工程師。兩人除娓娓道來創作心路歷程外，也分別以自身經歷談及移民人口在臺的處境。