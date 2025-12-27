晃超大！李聖傑攻蛋強碰劇烈地震 鋼筋狂響當場傻眼畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天王李聖傑今晚在小巨蛋舉辦第2場「One Day 直到那一天」世界巡迴演唱會，演出後他在小巨蛋受訪卻遇到地震，晃動超過一分鐘，現場鋼筋狂響，他也暫停訪問在台上暫停等待，心情看來好緊張。

李聖傑平復心情後繼續訪問。(記者陽昕翰攝)

今天深夜11點06左右，東北地區發生顯著有感地震，氣象署發布地震速報，初判震度4級以上地區宜蘭、花蓮、竹苗、北部、台東、中部。對於訪問過程碰到了強震，李聖傑事後表示：「還好，我們活在當下，這live...感受到了這個震撼力，還在搖。」更驚訝直呼：「我已經忘了要講什麼了。」

李聖傑慶功記者會。(記者胡舜翔攝)

