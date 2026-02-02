晉升亞洲前十大ETF！零股交易股數是台積電1.6倍 0050強在哪？劉宗聖曝兩大關鍵

元大台灣50（0050）規模突破兆元大關 與台灣的未來一起成長。 圖：元大頭印／提供

[Newtalk新聞] 台股ETF「元老」元大台灣 50（0050）規模於去年突破兆元大關、受益人數達 214 萬人，不僅穩居台灣所有ETF之冠，更晉升至亞洲前十大ETF，為國內廣大投資人長期資產配置與理財之重要投資標的。

不過，究竟 0050 強在哪？元大投信董事長劉宗聖今（2）日揭露，0050 於去年全年零股交易股數達 7.4 億股，居所有上市櫃股票、ETF之首，更是護國神山台積電（2330）零股交易股數的 1.6 倍。其中，因ETF分割完成、費用率調降二大重磅利多，成了激勵零股交易大幅成長的重要關鍵。

追蹤「臺灣50指數」的 0050，其透過台股前 50 大企業的市值增長，反映台灣上市權值股表現。自 2003 年成立以來，截至今年元月底，隨著台股上市企業的市值成長。也為 0050 同期間創造出高達 1,511% 報酬率，也掀起一股「市值型ETF投資」風潮。

據證交所、集保結算所資料，截至去年 12 月資產規模增加前十大，原型被動式占了 6 檔，其中 0050 於去年 12 月規模突破一兆元新台幣、全年淨申購金額 3,359 億元、單月定期定額金額破 70 億元新高，資產規模、日均成交金額的增幅皆為最多。截至今年元月底，投資人數已高達 219 萬，也是國內之冠。

▲去年 12 月資產規模增加前十大，原型被動式ETF占 6 檔，0050資產規模增加最多。 圖：證交所／提供

劉宗聖指出，0050 在去年調整經理費、保管費，並進行淨值分割降低投資門檻後，引導了投資人以市值型ETF為優先，未來進而參與各類型ETF建立資產配置的觀念。除了 0050 外，為擴及更多投資人，還發行 0050 連結基金，提供基金投資人銀行、基金平台等投資管道參與 0050。此外，為響應金管會推動 TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）制度，0050 連結基金也發行 TISA 級別，再增加因應申贖的現金部位採 0050 經理費率五折計算的優惠。

去年，0050 創下國內股票型ETF全年費用率歷史新低，隨規模突破兆元，截至元月底，其經理費率已降至 0.089%，未來將持續朝 0.05% 下降，0050 連結基金也同步受惠。（規模 1,000億（含）以下部分：0.15%、逾 1,000 億（不含）～5,000 億（含）之部分：0.1%、逾 5,000 億（不含）～1 兆（含）之部分：0.08%，逾 1 兆（不含）之部分：0.05%。以 1 兆 1,519 億元規模計算上述各部分之加權費率，可得約 0.089% 之費率）

近幾年，台灣ETF整體的受益人數呈跳躍式增長，至去年底超過 1,668 萬人、續創新高，單年度約增 225 萬人，成長了 15.6%。若與去年底開戶數 1,377 萬人相比，比重約 121%，在亞洲市場中可說名列前茅。整體國內ETF規模逼近 7.6 兆元，較 2024 年底增加 1.18 兆，成長 18.5%，占國內基金市場比重達 66%。

其中，台股ETF佔整體ETF規模比重 53.6%，持續為台灣ETF市場中最大的資產類別。

台灣ETF受益人數近幾年呈「跳躍式增長」，至去年底超過 1,668 萬人，單年度約增 225 萬人，成長 15.6%。 圖：元大投信／提供

至於指標性的 0050 究竟都誰在買居多，劉宗聖表示，對應國內證券新增開戶數持續正成長，其中 0—19 歲年齡層為連續第三年年增約 10 萬人水準，顯示新世代投資人積極參與台股投資。

0050 規模於去年晉升至亞洲前十大，有別於日本、中國規模前十大ETF多由日本央行、中國匯金公司挹注，0050 是唯一由台灣一般投資人作為長期資產配置與退休理財之重要投資標的。

