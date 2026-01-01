晉升東南亞最受歡迎旅遊目的地！大馬政府喊話民眾：對遊客應該更友善熱情！

馬來西亞在後疫情時代，成功讓自家觀光旅遊產業復甦，2025年第一季、就以 1010萬人次的國際旅客入境數量，超越鄰居、也是長年霸榜的泰國，成為東南亞最受歡迎旅遊目的地。

但在大環境成長同時，主管旅遊業務的馬來西亞旅遊、藝術及文化部長張慶信（Tiong King Sing），卻透過外媒，呼籲國內民眾應該以「更友善態度」，對待來訪的外國旅客，同時還要嚴肅看待各地公共環境清潔問題。因為就他所知、有非常多個政府部門接獲投訴，稱一部分遊客曾在馬來西亞當地旅遊時，遇到困難或有疑問，當試圖尋求協助、卻往往遭遇冷淡回應、甚至遭受不耐煩的對待，讓張慶信非常擔心，長此發展下去、必定會傷害馬來西亞的國際形象。

張慶信於元旦出席吉隆坡國際機場宣傳活動時提到，「我已向相關機構了解實際情況，這些承辦人員指出，許多投訴的旅客反應，他們是在向當地民眾求助時，遭遇不友善、甚至不耐煩的對待。」

他很擔心類似經驗如果愈來愈多，甚至被有心人士刻意斷章取義，利用社群進行攻擊或針對，恐怕會影響國際旅客對馬來西亞的觀感，進而傷害該國旅遊品牌形象。

北部的喬治城是檳城最主要觀光區(圖片取自pexels)

「呼籲大家攜手合作，證明我們（馬來西亞）是一個熱情好客的國家，並讓我們的文化，對來自世界各地旅客展現真正的溫暖與友善。」

官方數據顯示，2025年1至8月，馬來西亞累計2824萬人次國際旅客，比2024年同期增加14.5%。大馬政府決定趁勝追擊，推出「2026馬來西亞觀光年」、這個為期一年獎勵方案，目標吸引4700萬名國際旅客入境，並以此創造800億美元（約新台幣2.5兆元）的觀光收入。

除了旅客接待態度，公共衛生問題也是另一個潛在風險。

馬來西亞南部州柔佛（Johor）隔著「新柔長堤」與新加坡遙望。（美聯社）

許多外籍部落客經常將影片或畫面，上傳到影音平台，稱馬來西亞許多地區是「亞洲最骯髒城鎮」之一，這類影片往往很快就被分享傳開，透過演算法、讓大量馬來西亞本地民眾或外國網友看見，甚至引發論戰或政治攻訐。

不久前就有一名英國旅遊部落客，在其影片內形容、沙巴仙本那是個骯髒城鎮，畫面拍到海岸碼頭有大量垃圾漂浮，藉由這支影片，讓聯邦政府下令地方加強清理旅遊熱點，以免負面影像持續損害國家聲譽。

就連雪蘭莪州蘇丹沙拉夫丁殿下，也曾公開對此表達不滿，他表示、自己收到大量投訴信件，內容幾乎都與街道骯髒、垃圾桶滿溢無人處理，以及排水系統阻塞等問題有關。

如今首都吉隆坡特區，以及其他主要城市已開始加強執法，取締像是隨地亂丟垃圾等行為，還刻意加碼罰則或要求進行社區服務，才能好好迎接大幅增加的國際旅客。

