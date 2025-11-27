台灣晉陞公司在澳洲子公司於27日成功發射火箭，飛行高度達80公里，創下澳洲火箭發射最高紀錄。火箭發射過程畫面震撼，從底部仰望能見火箭衝天而去，從側面拍攝則可見藍天下火箭噴射雲軌跡清晰可見。這次成功不僅為台灣航太技術寫下重要一頁，晉陞公司更計畫未來朝向運送微衛星進入太空的目標邁進，希望能追趕馬斯克SpaceX的太空發展腳步。

晉陞火箭衝天「震撼畫面曝」 追趕SpaceX野心不小。

晉陞太空公司總經理劉永裕表示，這次在澳洲的發射是當地首次有如此高度的火箭升空，因此打破了澳洲的發射紀錄。劉永裕進一步解釋，晉陞公司作為民間企業，正積極追趕馬斯克的SpaceX，後者目前已在太空通訊衛星領域占有領先地位，甚至實現了手機連結衛星的技術，晉陞公司希望能在這方面急起直追。

台灣火箭衝天 晉陞澳洲發射創高度紀錄。

值得注意的是，晉陞公司的太空發展並不僅限於澳洲。公司在日本也設有子公司，曾於五個月前在北海道進行火箭發射嘗試，但未能成功。相較之下，這次在澳洲的成功發射顯得格外重要，為公司的國際發展策略帶來正面推動力。

公司的國際發展策略帶來正面推動力。

在台灣本土，晉陞公司曾於2020年在台東申請發射自製火箭，當時引起廣泛關注，許多太空愛好者不畏風雨，穿著雨衣專程前往現場希望親眼目睹發射過程。然而，最終因天候因素不得不取消發射計畫。之後，公司申請的火箭試射多次未獲核准，因此近年來轉向國外發展。

晉陞公司曾於2020年在台東申請發射自製火箭，當時引起廣泛關注。

此次在澳洲的成功發射，代表晉陞公司在太空技術發展上邁出了成功的第一步。公司未來計畫持續發展，希望能在太空探索與衛星技術領域趕上國際領先企業的腳步，為台灣的太空產業開創新局面。