晏柔中早知粿粿出軌王子？范姜彥豐衝她IG留言：重要的朋友

范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，許多人質疑美國行友人是否幫忙隱瞞，不過范姜彥豐昨日晚間到晏柔中IG留言，強調晏柔中夫妻倆是在他低潮時「陪伴他重要的朋友」。

范姜彥豐29日發文爆料，直接標記了粿粿及王子的帳號，指控兩人偽裝成朋友的樣子，甚至連身邊還有知情人幫忙隱瞞、不知情的人被利用。范姜彥豐在影片中提到，粿粿自3、4月份和王子、簡廷芮、晏柔中、楊孟霖、胡釋安、王品澔等人到美國旅遊回來後，就變得和以往不同，不僅三天兩頭都跟同一群人出去，甚至每天早出晚歸，到後來連去向都不會報備。

晏柔中（左）露出難以言喻的表情。（圖／翻攝自王子YouTube）

隨著粿粿偷吃風波延燒，王子YouTube的美國行Vlog也被網友挖出來討論，只見當時粿粿與王子坐在一起，王子詢問「如果讓你們選擇下一站要去哪，你會想去哪？」，粿粿回答「我是很Care（在意）旅伴的，所以我覺得去哪，對的人就可以」，王子下秒馬上接話「難怪你這趟特別的開心」，粿粿則立刻興奮回應「你也是！」接著兩人嗚嘴嗨喊「很好玩耶！」而當時坐在一旁的女星晏柔中則露出一個難以言喻的表情。

范姜彥豐到晏柔中的IG貼文下方留言。（圖／翻攝自晏柔中IG）

許多人質疑同遊美國的幾人是否早已知情，其中，女星晏柔中也是「美國行」的一員，不過范姜彥豐似乎是擔心好友被網友誤傷，昨日晚間他特地到晏柔中的IG貼文下方留言表示，「孟霖、柔中是在我低潮時，陪伴我很重要的朋友，懇請大家給予他們尊重和空間」。

