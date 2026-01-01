晚上又濕又冷！北北基宜大雨特報 一路下到明天

中央氣象署今（1）日晚間6點30分發布4縣市大雨特報，受東北季風影響，1日晚間至明（2）日基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率。氣象署提醒民眾注意瞬間大雨，山區需慎防坍方及落石。

中央氣象署今（1）日晚間6點30分發布4縣市大雨特報。（圖/氣象署提供）

根據氣象署發布的警特報資訊，此次大雨特報涵蓋基隆市基隆北海岸地區、台北市山區、新北市山區及基隆北海岸地區，以及宜蘭縣平地與山區。大雨標準為24小時累積雨量達80毫米以上，或單小時雨量達40毫米以上。

氣象署在特報中特別提醒，受東北季風持續影響，上述地區可能出現瞬間大雨的情況。山區民眾及用路人需特別留意坍方及落石的風險，建議避免前往山區或行經山區道路時提高警覺。

