晚上皮膚癢到睡不著？小心體內1警訊！醫揭夜間癢3原因4解方
你是否也曾在夜深人靜時，被突如其來的搔癢感折磨到無法入眠？許多人以為皮膚癢只是單純的皮膚問題，但中醫師指出，皮膚癢到睡不著，不僅是皮膚表面的問題，更是身體內部「心」與「氣血」失調的警訊！
皮膚癢，為什麼與「心」有關？
泰明堂中醫診所中醫師周芷嫻解釋，《黃帝內經》提到：「諸痛癢瘡皆屬於心」。這意味著各種疼痛、搔癢和皮膚疾病，都與心臟的功能狀態有關。心不僅是思緒神志的主宰，更是推動血液運行的核心。
當皮膚因為氣血不足，無法得到足夠的營養滋潤時，便會引發搔癢。周芷嫻分析，造成氣血不足的原因主要有3種：一是頻繁熬夜、情緒起伏或愛吃辛辣油炸，過度消耗體內津液；二是過度節食或脾胃功能差，導致營養產生不足；三是壓力等情緒變化造成氣機混亂，使養分無法順利送達皮膚。
看更多：身體慢性發炎會皮膚癢、過敏、容易累！營養師大推這些抗發炎食物
睡不好讓皮膚更癢？「煮水」比喻秒懂
那麼皮膚問題為什麼跟睡眠有關係？周芷嫻用「煮開水」來比喻，人體的陰液就像鍋裡的水，白天活動時火力旺盛，水會不斷蒸發；晚上入睡時，則需將火轉小，讓水平靜下來。
然而，如果壓力、焦慮等情緒不斷「煽風點火」，導致心火難以熄滅，鍋裡的水就會持續沸騰蒸發，心神不得安寧，自然導致失眠。長期下來，津液耗損，不僅無法滋養皮膚，甚至可能導致瘀血滯留，加劇皮膚搔癢。
看更多：老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
中醫4招擺脫癢到睡不著的惡性循環
對於惱人的皮膚搔癢，周芷嫻提出4調理妙招，從根本解決問題：
清火降燥：關掉「心火」的瓦斯爐，可使用連翹、黃連、金銀花等中藥來清熱瀉火。
緩解壓力：不讓情緒「煽風點火」，透過加味逍遙散等方劑來疏肝解鬱。
滋陰養心：補充「鍋裡的水」，可用百合地黃湯來補陰養心、安定神志。
活血化瘀：刷掉「燒焦的鍋底」，當產生瘀血阻滯時，則需活血化瘀來改善。
為什麼皮膚癢都在晚上？
許多人的共同經驗是「晚上癢感更嚴重」，周芷嫻也從現代醫學角度提出3大原因：
皮質醇下降： 身體為了入睡，晚間會降低俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇濃度。由於皮質醇有強大的抗發炎作用，濃度下降時，癢感自然會變得明顯。
褪黑激素影響： 褪黑激素雖有助睡眠，但研究發現，嚴重的異位性皮膚炎患者，體內褪黑激素較低，導致睡眠品質差，晚上癢感加劇。
體溫變化： 睡前身體核心溫度會下降，透過擴張四肢血管來散熱，這會導致皮膚水分蒸散、保水度下降，進而引發夜間搔癢。
芳香療法輔助 身心更安穩
周芷嫻補充，除了中醫調理，芳香療法也是另一種輔助方式。在症狀穩定時，可以透過薰衣草等具有鎮靜安撫效果的精油，幫助舒緩皮膚不適、穩定情緒並改善睡眠品質。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／周芷嫻中醫師
更多健康2.0報導
88歲婆婆左右腿差3公分！腰痛以為沒事 竟是髖關節骨折長短腳
美最新飲食指南出爐：別再算卡路里了！最強1周7天「蛋白質菜單」輪流吃
夜間血糖救星？研究證實：睡前吃1堅果有助腸道好菌 調節血糖潛力
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
日本旅遊必買！這支長青護手霜號稱「細紋橡皮擦」連美甲師都大推，網友真實心得、隱藏版用法一次看
頻繁洗手、噴酒精消毒等，都會讓手部肌膚變得乾燥不已，雙手變成最容易出賣你的部位！近期X上有美容帳號發文表示自己因為手部紋路感到困擾，被自己的美甲師推薦這款護手霜，翻開留言、引用推文，全部都是一片好評，用日文品名搜尋甚至可以在threads上marie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發表留言
老花鏡竟變時髦神品？許路兒示範「逆齡妝容」：加了這光澤，網驚：這狀態根本20歲！
許路兒真正把老化完美的隱身起來，就算近距離檢視她的臉，你看到的是她妝感極其年輕且搭配超好看的時髦眼鏡，完全令人意想不到這眼鏡居然是多膠老花鏡框！如此的裝扮，讓你再也不用擔心在餐廳吃飯會看不到菜單，優雅不出糗就從妝容搭眼鏡做起！一起來看看許路兒的妝容打扮如...styletc ・ 2 天前 ・ 發表留言
2026療癒系保養新品推薦！ADDICTION木質指緣油、m̄enom̄eno橙花護唇膏、 SHIRO護手精華乳讓你香得好高級
療癒系保養新品推薦：ADDICTION 植淬森活指緣油當指緣油精華觸碰指尖，外界的喧鬧彷彿逐漸遠離，只剩屬於你的安定與沉靜悄然擴散。以草本與木質調香氣輕柔包覆，在溫暖的甜皮氣息中，讓雙手獲得溫和的呵護也帶來放鬆的感官體驗，為日常帶來一段回到本質的片刻。質地輕盈易吸...styletc ・ 1 天前 ・ 發表留言
護唇膏可以每天塗嗎？一天塗幾次較好？日專家揭「●●次」防嘴唇乾燥
隨著天氣逐漸變得乾冷，潤唇膏又成了每日必備的護膚小物。市面上的潤唇膏產品種類繁多，讓人眼花繚亂。到底怎麼選才能買到最適合自己的潤唇膏呢？《優活健康網》特選此篇，樂敦製藥中文網站日本樂敦製藥株式會社手把手教你潤唇膏的選擇訣竅，以及如何正確塗抹潤唇膏。優活健康網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
2026韓妞都在畫「雙層巧克力唇」！像咬過杜拜巧克力的微暈染唇妝正紅
從杜拜巧克力紅到社群洗版，韓國最近真的很迷「巧克力」而這股熱潮，現在也正式蔓延到美妝圈！近期是不是開始頻繁看到深棕色、巧克力色調的唇妝出現在韓星妝容裡？這正是 2026 年初正在發酵的新唇妝趨勢——雙層厚巧唇。【Thmarie claire 美麗佳人 ・ 2 天前 ・ 發表留言
《愛情怎麼翻譯》高允貞頭髮多到讓人嫉妒！普通人也能用這4招養出同款神級髮量
▎祕訣一：養髮由內而外，高蛋白飲食是髮絲的「建築材料」想要秀髮豐盈、髮質強韌，光靠擦保養品是不夠的，日常飲食才是最重要的根基。髮絲與頭皮主要由蛋白質構成，因此多攝取鮭魚、雞蛋、豆類等高蛋白食物，能有效增強髮根的生命力。核心營養公式： 除了蛋白質，維生素 A（...styletc ・ 13 小時前 ・ 發表留言
少女感的秘密不是裝嫩！全智賢、金泰希、宋慧喬的逆齡狀態解析
全智賢的臉部線條始終俐落，下顎線清楚，整體輪廓乾淨有精神；金泰希五官溫柔，但臉部線條與膚況始終平衡，不顯疲態；慧喬則以細緻膚質與自然表情著稱，越簡單越耐看。她們給人的少女感，並非來自沒有紋路，而是輪廓線條清楚、膚質乾淨、妝容與表情不刻意，整體狀態始終在線...styletc ・ 15 小時前 ・ 發表留言
【新春特集】馬年限定美妝：迪奧開運紅唇「幸運8」、雅詩蘭黛馬上紅運小棕瓶、ORIBE火馬藝術級新年禮盒
迪奧今年的新春焦點落在「幸運8」！延續迪奧先生對幸運符碼的迷戀，星星、愛心、幸運草與數字8通通被細膩地刻進唇膏設計裡，讓紅唇不只是妝容的一部分，更像隨身攜帶的開運符。馬年限定系列涵蓋霧感與光澤質地，色選從玫瑰磚紅到深酒紅，兼顧氣色與氣場，一抹就能讓整體妝感...styletc ・ 18 小時前 ・ 發表留言
2026想要由內而外改變？教你如何養出透亮「好命聚光肌」！【Yahoo 唐綺陽談星私廚】
2026 年想養出透亮的「好命聚光肌」，關鍵在於把斑點暗沉解決！ 談星私廚分享👉 妮維雅L630 淡斑精華系列！全系列含通過衛福部核准的淡斑成分 Thiamidol®630，可有效淡化斑點、瑕疵並防黑，掃黑功效是維他命C 60倍！ 銷售 No.1 的 L630 P 秒小金管，淡斑保濕2合1，結合維他命 E 與玻尿酸，質地溫和好吸收，肌膚透白無瑕。若有斑點合併細紋困擾，則可選擇 L630 電啵小紅管，主打亮白、撫紋與肌膚飽滿感，一次到位。 即日起至 3/10，於 寶雅、屈臣氏、momo 等通路購買享限時優惠，還有 100% 中獎率刮刮卡 的開運限定包裝。 刮刮卡獎項包含：東京來回機票、一年份L630淡斑精華組*、迷你精華 與 LINE POINTS 好禮 等。 ✨讓肌膚發光、好運一次到位✨ 活動詳情👉https://www.nivea.com.tw/highlights/L630-cny-2026 *一年份L630淡斑精華組：係指12瓶L630淡斑精華(產品隨機出貨) 更多產品資訊：https://www.momoshop.com.tw/goods/GoodsDetail.jsp?i_code=14176979&osm=t04&utm_source=BD_023… 完整版這裡看：https://youtu.be/w-rlxGO_gOU 妮維雅贊助本集播出。 #妮維雅630 #最有效淡斑成分 #Thiamidol®630唐綺陽談星私廚 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
明星老公私下都用這些！劉以豪、胡宇威、林柏宏「愛用同款」一次整理！
劉以豪私下對香氛的選擇，其實跟他給人的感覺很像—不張揚，但會默默留下印象。這次他特別分享自己喜歡的是迪奧香氛世家最新推出的「皮革木語香氛」，也是DIOR首次以「皮革」作為主角的創作！不同於大家對皮革香容易聯想到的厚重感，這款反而走一個很貼膚、很乾淨的路線，把白...styletc ・ 15 小時前 ・ 發表留言
國產車大廠千金公開IG帳號！轉大人名媛生活火辣照曝光 網酸：連自家車都不開
國產車大廠千金Michelle今年約21歲，長得亭亭玉立，近日因公開IG帳號，分享開的車品牌不是自家車，備受討論。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 264則留言
狂砍女老師 台中男「4千字長文」控社會不滿：下輩子再當好人
【緯來新聞網】台中市大雅區今（29日）發生一起隨機砍人案，張姓男子與李姓土風舞老師發生口角，情緒失控緯來新聞網 ・ 16 小時前 ・ 264則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 232則留言
下波鋒面「日、韓恐暴風雪」！粉專示警：台灣也逃不過
生活中心／李明融報導氣象專家指出未來一週天氣變化多，形容「冷暖震盪」，今（29日）白天至週六天氣回穩，各地晴時多雲，僅東半部偶有短暫雨，天氣短暫回暖後，到了週日（2月2日）起第二波東北季風來襲，預估又會是北濕涼、南乾爽，且會影響3至4天；對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估2月7日至9日之間，預估將有一波相當強的冷空氣影響整個東北亞地區國家，日本、南韓可能甚至出現暴風雪，就連台灣也逃不過。民視 ・ 2 小時前 ・ 17則留言
快訊／黃仁勳剛抵台就森77？駁斥「這」假消息 反問放話者用意何在
輝達執行長 黃仁勳 今（29）日抵達台灣，行程備受關注，但一落地就成為焦點。針對近日外媒盛傳「輝達H200晶片運到中國大陸」的消息，黃仁勳在機場接受聯訪時罕見嚴肅回應，直言相關內容是「假新聞」，甚至反問外界應該思考「放出這種消息的人，真正用意是什麼」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 43則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 16則留言
頂大生魂斷台64！小黃丟包他遭4車輾 高大成：垃圾
一名頂大25歲溫姓男子日前搭乘計程車時，與司機爆發衝突，遭對方丟包在台64快速道路上，最終遭四車輾斃身亡，法醫高大成受訪時就怒噴司機的行為，直言：「你有這麼垃圾嗎？」中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 204則留言
還沒冷完！下波強冷空氣這天報到 「最冷時間曝光」恐達大陸冷氣團等級
氣象署表示，今（28）日受到東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大台北山區、東北部及東部地區有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。對此，氣象專家林得恩在氣象粉專「林老師氣象站」分析未來天氣狀況，提醒「先濕後乾，短暫回暖，再轉濕冷！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命
威力彩上看7.7億明開獎！3生肖2026年有橫財命EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 5則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 75則留言