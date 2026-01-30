晚上皮膚癢到睡不著？小心體內1警訊！醫揭夜間癢3原因4解方

你是否也曾在夜深人靜時，被突如其來的搔癢感折磨到無法入眠？許多人以為皮膚癢只是單純的皮膚問題，但中醫師指出，皮膚癢到睡不著，不僅是皮膚表面的問題，更是身體內部「心」與「氣血」失調的警訊！

皮膚癢，為什麼與「心」有關？

泰明堂中醫診所中醫師周芷嫻解釋，《黃帝內經》提到：「諸痛癢瘡皆屬於心」。這意味著各種疼痛、搔癢和皮膚疾病，都與心臟的功能狀態有關。心不僅是思緒神志的主宰，更是推動血液運行的核心。

當皮膚因為氣血不足，無法得到足夠的營養滋潤時，便會引發搔癢。周芷嫻分析，造成氣血不足的原因主要有3種：一是頻繁熬夜、情緒起伏或愛吃辛辣油炸，過度消耗體內津液；二是過度節食或脾胃功能差，導致營養產生不足；三是壓力等情緒變化造成氣機混亂，使養分無法順利送達皮膚。

睡不好讓皮膚更癢？「煮水」比喻秒懂

那麼皮膚問題為什麼跟睡眠有關係？周芷嫻用「煮開水」來比喻，人體的陰液就像鍋裡的水，白天活動時火力旺盛，水會不斷蒸發；晚上入睡時，則需將火轉小，讓水平靜下來。

然而，如果壓力、焦慮等情緒不斷「煽風點火」，導致心火難以熄滅，鍋裡的水就會持續沸騰蒸發，心神不得安寧，自然導致失眠。長期下來，津液耗損，不僅無法滋養皮膚，甚至可能導致瘀血滯留，加劇皮膚搔癢。

中醫4招擺脫癢到睡不著的惡性循環

對於惱人的皮膚搔癢，周芷嫻提出4調理妙招，從根本解決問題：

清火降燥：關掉「心火」的瓦斯爐，可使用連翹、黃連、金銀花等中藥來清熱瀉火。

緩解壓力：不讓情緒「煽風點火」，透過加味逍遙散等方劑來疏肝解鬱。

滋陰養心：補充「鍋裡的水」，可用百合地黃湯來補陰養心、安定神志。

活血化瘀：刷掉「燒焦的鍋底」，當產生瘀血阻滯時，則需活血化瘀來改善。

為什麼皮膚癢都在晚上？

許多人的共同經驗是「晚上癢感更嚴重」，周芷嫻也從現代醫學角度提出3大原因：

皮質醇下降： 身體為了入睡，晚間會降低俗稱「壓力荷爾蒙」的皮質醇濃度。由於皮質醇有強大的抗發炎作用，濃度下降時，癢感自然會變得明顯。 褪黑激素影響： 褪黑激素雖有助睡眠，但研究發現，嚴重的異位性皮膚炎患者，體內褪黑激素較低，導致睡眠品質差，晚上癢感加劇。 體溫變化： 睡前身體核心溫度會下降，透過擴張四肢血管來散熱，這會導致皮膚水分蒸散、保水度下降，進而引發夜間搔癢。

芳香療法輔助 身心更安穩

周芷嫻補充，除了中醫調理，芳香療法也是另一種輔助方式。在症狀穩定時，可以透過薰衣草等具有鎮靜安撫效果的精油，幫助舒緩皮膚不適、穩定情緒並改善睡眠品質。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／周芷嫻中醫師

本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章