晚上血壓較白天低不正常？ 醫：「降不下來」恐傷腎、傷心

腎臟科醫師林軒任分享，有民眾看到「夜間血壓比較低」就緊張，以為身體出了問題，但真正該擔心的是「夜間血壓無法下降」，這會使血壓宛如24小時不打烊，讓心臟、腎臟長期承受衝擊，增加腦中風、心肌梗塞風險。

林軒任在臉書粉專撰文道，有位民眾發現自己夜間血壓較白天低，擔心地詢問「這樣是不是血壓太低、不正常」，而他便回應「這是正常的啊！而且還是件好事情」、「該擔心的，不是晚上血壓『掉下去』，而是那些血壓到了晚上還『降不下來』的人，那才危險」。

林軒任說明，血壓在晚間適度地「打烊休息」，正代表心血管系統彈性十足、運作良好，白天身體為了應付一整天的工作、思考等等，造成交感神經興奮，心臟、血管等努力工作，血壓自然處於高點；到了晚上副交感神經主導，心跳變慢、緊繃的血管放鬆，血壓就應該要明顯降下來。

林軒任指出，正常來說夜間血壓要比白天低10%到20%，這是「正常下降型」（Dipper），如果夜間血壓下降幅度小於10%，則為「未下降型」（Non-Dipper），而這類人的身體不但整晚沒放鬆，血壓還很容易在清晨、剛睡醒前的那一刻快速飆升，「這也解釋了為什麼許多長輩發生腦中風或心肌梗塞時，常常是在剛睡醒的清晨時分。除了氣溫低，『清晨高血壓』正是那根壓垮駱駝的最後稻草！」

林軒任提到，相關研究顯示，與「正常下降型」相比，「未下降型」未來發生腦中風或心肌梗塞的風險高出2.22倍，即使白天血壓「完全正常」，光是「晚上血壓沒有降」，心血管死亡率相對風險就暴增2.35倍；當血壓日夜無休，很快就會導致「心室肥厚」，腎臟也會因持續高壓衝擊，讓腎絲球會被「沖破」，進而出現蛋白尿、腎功能惡化的情形。

至於哪些人有可能夜間血壓降不下來？林軒任表示，「睡眠呼吸中止症」的人因睡覺中呼吸越來越慢、缺氧，身體以為快要窒息，便會瘋狂刺激交感神經，接著就醒過來，這件事情在睡夢中不斷發生，讓血壓在睡夢中反而一路狂飆；而慢性腎臟病患者、糖尿病患者也應當心血壓問題，一般民眾若吃得太鹹、壓力大、長期失眠，都可能讓血壓無法「打烊」。

