晚上變天！寒流明報到連凍3天 跳水式降溫跌破6度

今晚鋒面接近、北台轉有局部雨、氣溫漸降，明天寒流報到，氣溫遽降、愈晚愈冷。（圖：氣象署臉書）

氣象署表示今天（6日）鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，台東、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地有零星降雨，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，今晚各地氣溫將進一步下降。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄指出，今天白天各地多雲時晴，溫暖舒適，東半部偶有局部短暫雨。今晚鋒面接近、北台轉有局部雨、氣溫漸降，明天氣溫遽降、愈晚愈冷，北部、東半部轉有雨、中部雲量增多、山區有局部短暫雨機率。下週日、週一漸轉乾、各地寒冷；下週日北部雨後多雲、中南部轉晴時多雲，東半部有局部短暫雨；下週一各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨機率。

吳德榮提醒，歐美氣象模擬都顯示，週日至下週一清晨、臺北測站有觸及10度，成為入冬以來第2波「寒流」，本島平地最低氣溫可降至6度以下，應作好防寒的準備。週日清晨至下午、北臺零度（雪線）的高度下降至1200公尺上下，太平山及中部高山皆有飄雪機率；大屯山、七星山頂逼近零度，但水氣轉乾，霧淞、冰霰或可期待，飄雪條件略嫌不足。

吳德榮表示下週二清晨因輻射冷卻加成仍非常寒冷，本島平地仍有6度以下的最低氣溫。下週二白天起至週三上午冷空氣減弱，各地晴朗、白天氣溫升，夜間因輻射冷卻加成，週三清晨本島平地仍有10度以下的低溫。下週三下午起另一小波冷空氣再加入，迎風面雲量增、東半部轉有局部短暫雨的機率，氣溫略降、仍偏冷。下週四各地好轉為晴時多雲，氣溫略升。下週五至「小年夜」各地晴朗穩定、回暖如春。