晚上賣薯來堡！他問麥當勞「為何不能賣薯餅」2.6萬人爆共鳴 內行曝差異

連鎖速食品牌麥當勞每年春節都會推出「金迎招財薯來堡」，搶攻春節買氣，今年將在明（28）日開賣，但也引起民眾質疑，薯來堡內含的薯餅可以全日銷售，為何早餐薯餅不能在晚上賣，引起2.6萬人共鳴，也釣出內行人解答。

麥當勞官方近日在Threads發文，推廣「金迎招財薯來堡」即將回歸的消息，附上一張被冰封的薯來堡圖片，幽默寫道「正在解凍倒薯中⋯」，引起上萬網友關注，其中一名網友留言質疑「不是，你明明可以晚上賣加薯餅的漢堡，為什麼不能晚上賣薯餅？」，反倒引起2.6萬人按讚。

不少人也跟著抱怨，「真的，晚起的懶蟲想吃薯餅」、「終於有人問出我心中所想的！」、「這是我長年以來的疑問，讓我晚上想吃薯餅吃不到，硬要跟漢堡一起吃」、「推，薯餅可以全天日都賣的品項嗎」、「可以點一個薯來堡然後薯餅分開放嗎」、「薯餅為什麼一定要早上才賣」、「這樣白天早餐沒人吃」。

不過也有內行人進一步解釋，「早餐薯餅跟漢堡薯餅炸的時間不一樣，油槽也不一樣，漢堡的薯餅炸比較久，且油溫較高，口感偏硬脆」、「款式不同，早餐的跟期間限定的是不同款，除非品名寫成薯來堡薯餅之類，但猜測這很可能是有配好數量的，賣太多單點的反而容易影響主打餐點出餐」。

