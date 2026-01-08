晚上路過台南龍崎超商 抬頭有驚喜

〔記者洪瑞琴／台南報導〕晚上走在龍崎虎行山一帶，經過7-ELEVEN龍崎門市時，不妨放慢腳步、抬頭看看。成大創意產業設計研究所師生策劃的燈光裝置展《迴望失序的維度》，即日起展出到3月1日，2件作品靜靜地坐落在超商前後方木棧區，把龍崎的天空與土地，轉化成夜裡的一道光。

這次創作不是「把藝術搬進來」，而是從龍崎出發。師生們花了不少時間走進山林、觀察地景，也和在地居民慢慢熟絡起來。佈展時，常有路過的阿公阿嬤停下來關心，甚至主動借梯子、幫忙照看，讓藝術家從外來訪客，慢慢成了社區的一份子。

藝術創作由創意產業設計研究所陳明惠教授策劃與指導，展出的2件作品，各自回應龍崎的自然樣貌。《鳥瞰空山》由馬來西亞籍藝術家靖傑創作，從鳥類俯瞰的視角出發，邀請觀者跳脫人類中心的想法，想像在更高的維度中，人與萬物其實同樣渺小。

《心序之核》則由陶藝家楊岳霖和法國籍藝術家簡柏聖共同創作，以龍崎在地土壤塑形成一圈圈同心圓，懸浮在空中，靜靜轉動，像是在提醒人們，在紛亂的日常裡，也能慢慢找回內在的秩序。

這場展覽與「2026龍崎光節：空山祭」同步展出，沒有距離感，也不需要走進美術館。白天逛逛龍崎老街、虎行山公園走走。只要經過，就能遇見藝術，也重新看看我們與自然的關係。

台南龍崎老街風情。(記者洪瑞琴攝)

台南龍崎虎行山公園健行，享受悠悠竹林綠意。(記者洪瑞琴攝)

