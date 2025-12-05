晚上軟趴趴不是不愛你！男人沒性致「可能是更年期」警訊…10大症狀一次看
提不起勁、性慾下降，可能是「男性更年期」到了！泌尿科醫師黃維倫指出，男性睪固酮從30歲起每年開始下降，更有24%的40歲以上男性會有睪固酮不足症狀，但男性更年期表現並不明顯，是一種很常被忽略的疾病，卻會連帶影響情緒、肌肉量、睡眠與新陳代謝，甚至可能增加心血管疾病的風險，提醒民眾如有發現幾點症狀，還是應該盡快前往泌尿科檢查。
泌尿科醫師黃維倫曾在粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文指出，生活中經常聽到女性抱怨另一半好吃懶做、不想出門、忘東忘西、整天沒幹嘛也沒什麼精神，甚至到了晚上也性致缺缺，雖然這些女性並不會到尿科門診抱怨，但黃維倫醫師卻經常碰見男性患者在診間對他坦言：「我也不知道為什麼，不是不愛她，也沒有外遇，但就是提不起勁，對性對其他事就也沒什麼興趣。」
黃維倫醫師直言，其實這可能是男性更年期的表現，他說明，男性睪固酮在30歲時會達到高峰，隨後以每年以1%至2%的速率下降；40歲以上男性約有5%至30%會出現「睪固酮不足」的現象，也就是所謂的 「男性更年期」。黃維倫醫師引述台灣5家醫學中心的研究指出，40歲以上的男性中，約有24%的族群有睪固酮低下的問題。
黃維倫醫師指出，睪固酮不足不只影響性功能，也會連帶影響情緒、肌肉量、睡眠與新陳代謝，甚至可能增加心血管疾病的風險，因此他也列出聖路易大學2000年提出的「男性更年期評量表」（The Saint Louis University ADAM questionnaire），只要10道題目中超過3題答案為「是」，或第1、第7題任一題「是」的男性，建議該前往泌尿科檢查。
如何判斷有沒有男性更年期？
你的性慾是否變差？
你是否感到沒有活力？
你是否感到自己體力不足或耐力都不足？
你的身高有否變矮？
你是否覺得「享受生活」的感受不如從前？
你是否感到沮喪，或脾氣變差？
你勃起時的硬度是否下降？
你是否發現最近運動時，體力變差很多？
你是否在晚餐後就覺得昏昏欲睡？
你是否發現最近工作效率每況愈下？
更多鏡報報導
台人到日本旅遊「一舉動」超熱情 網嚇瘋搖頭：千萬別做
41J肉聲／馬斯克、祖克伯等名人變「人彘機器狗」 詭異地上爬啊爬
41J肉聲／死亡健身！「大叔館長」只是被槓鈴壓胸一下 幾秒後倒地身亡
其他人也在看
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 52
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 7 小時前 ・ 3
40歲壯男吃羊肉爐後突尿不出來 1夜跑廁所10多次！醫揭原因
【記者鮮明／台中報導】天氣逐漸變冷，台中市1名40多歲的男子日前吃羊肉爐進補，沒想到整夜幾乎無法睡覺，不斷的上廁所尿尿，每次只尿一點點，甚至尿不出來，1個晚上如廁10多次，等到天亮馬上跑到醫院就診，醫師問診後，得知患者進補又喝烈酒，導致攝護腺受刺激而發炎，給予用藥治療，後續再追蹤。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 29
放「5種屁」代表身體在求救！重症醫示警出現一症狀：快掛急診
包括人類在內，只要是哺乳類動物都會放屁，一天放屁10幾次，或者帶有些許臭味都是正常現象，但重症醫提醒，若放屁出現5種狀況，那就代表健康出現問題，可能需要尋求醫師幫助。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
不用減重？中國新研究：40歲後微胖才是長壽「黃金體重」
你是不是也在為中年「發福」煩惱？在焦慮之前，不妨先看看這項研究結果。據上海交通大學醫學院團隊發布研究指出，經追蹤16.6...世界日報World Journal ・ 3 小時前 ・ 1
守喪10天後竟重病！陸孝子「壓鬼床」出現亡母相同症狀 醫揭真相
浙江一位孝子遵循當地「壓鬼床」習俗，睡在亡母生前睡覺的床舖上，不料沒過多久，男子就出現與母親相同的全身乏力、上吐下瀉等症狀，就醫後才發現，是感染了一種蜱蟲相關的「新型布尼亞病毒」，所幸送醫及時，經治療已脫離生命危險。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫
醫起看／40歲後沒性致？醫揭「10症狀中3項」快就醫EBC東森新聞 ・ 3 小時前 ・ 1
台大生確診肺結核！醫：輕微到讓人失去戒心「9大常見症狀」曝
台灣大學傳出疑似肺結核接觸傳染事件，多名學生在期末考週前夕突接獲通知需進行X光檢查與抽血。北市衛生局今（4）日表示，目前匡列人數還在確認中；疾管署則表示已掌握此案，強調此事件為單一確診個案、不是校園群聚。醫師表示，肺結核是由結核菌所引起的傳染病，因症狀不典型，容易讓病人本身及醫師延誤了診斷，呼籲若在慢性咳嗽、體重減輕、胸痛、甚至咳血、喘時，要進一步就醫檢查。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 7
不是飲食！睡覺「做1事」大增67%糖尿病風險：一堆人慘了
天氣轉涼，很多人喜歡洗澡後，鑽進被窩滑手機、追劇、看電視，不知不覺就在光亮的環境中睡著。醫師魏士航表示，此舉其實會危害健康！研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加 67%！三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 4
比塑化劑更恐怖！塑膠微粒傷血管、易變胖 醫推「3食物」助排毒
塑膠製品不只污染海洋，長期累積恐傷健康。營養醫學醫師劉博仁表示，研究發現，人體糞便、血液、大腦都已驗出塑膠微粒，塑膠顆粒可能與腸道發炎、代謝疾病、心血管疾病神經退化有關，若想避免遭汙染，除了避免熱食接觸塑膠，飲食方面多攝取蔬果，膳食纖維可增加腸道蠕動、促進塑膠微粒排出，尤其高果膠蔬果、高纖維蔬菜、海藻類。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 發起對話
她睡覺翻身痛醒 3症狀恐「鈣化性肌腱炎」
[NOWnews今日新聞]一位48歲女性在貿易公司擔任行政主管，但4個多月前開始覺得右肩不適，初期只是穿脫衣服感覺卡住，後來連夜間睡覺、翻身都會被痛醒，到了地方診所就醫，經檢查診斷為肩旋轉肌腱鈣化性肌...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
「這1食材發芽」吃進肚恐中毒休克！營養師嚴厲警告 很多人以為切掉就好
打開廚房櫃子，發現馬鈴薯冒出綠色小芽，或是地瓜長出紫色藤蔓，這些場景是否似曾相識？許多人都會猶豫，或許切掉發芽的部分還能吃嗎？而有些報導說曾發生學童因食用發芽馬鈴薯而集體中毒的事件或致死案例，但並非所有發芽食材都危險，讓輔大醫院營養部王貝文營養師來釐清真相。 馬鈴薯發芽別冒險 熱也煮不掉的毒 王貝文營養師指出，馬鈴薯發芽時會大量產生茄鹼這種神經毒素，正常馬鈴薯的含量約每公斤50到100毫克，但發芽後會暴增5到6倍；麻煩的是，毒素不只集中在芽眼，整顆馬鈴薯的含量都會上升，所以切掉發芽處並不保險。王貝文營養師依據臨床研究表示，每公斤體重攝取2到5毫克茄鹼就可能中毒，出現喉嚨刺痛、噁心嘔吐、腹痛腹瀉等症狀，嚴重時甚至會血壓驟降、呼吸困難。最讓人擔心的是，茄鹼非常穩定，水煮油炸都無法破壞它，高溫烹調根本沒用。若嚐到明顯的苦味或澀味請立即丟棄。因此，衛福部食藥署明確建議，發芽或變綠的馬鈴薯應該整顆丟棄，別為了省錢拿健康冒險。平時保存時要放在陰涼通風處，用不透光的紙袋或布袋裝，避免陽光照射，也不要放冰箱冷藏。切記：發芽、削厚皮仍不能保證安全。 地瓜發芽沒問題 芽葉還可以當菜吃 地瓜和馬鈴薯雖然長得常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
正露丸可以殺死胃線蟲！能放心吃生魚片？關鍵成分曝光
日本老藥正露丸竟能殺死寄生蟲！一篇2025年《Parasitology》研究顯示，正露丸的主要成分「木餾油」具有抑制魚類寄生蟲「海獸胃線蟲」運動的作用，可望為安全吃生魚片提供解方。不過台灣專家表示，小健康2.0 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
華女痔瘡手術後不堪疼痛自殺亡 加拿大醫師被爆涉多起官司
近日，加拿大曝光的一起醫療事故引發廣泛關注。當時59歲的華裔女子林梅（音譯）在2024年接受痔瘡手術後，因不堪劇痛折磨，...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 1
「7類食物」=傷腎隱形地雷！醫示警：害腎臟負擔倍增
現代人生活忙碌，三餐都吃外食，不只容易變胖，還可能傷腎。營養醫學專家劉博仁指出，血糖、血壓、血脂控制不佳，都會加速腎臟損害，對此分享7種食物是腎臟「隱形地雷」，例如手搖飲，容易造成血糖震盪，害腎絲球壓力增加，以及便利商店便當，重口味又高鈉，導致高血壓，使腎臟惡化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
吃羊肉爐進補又喝烈酒！40歲男整夜狂跑廁所10多次「尿不出來」崩潰
時序正值冬令進補，台中一名40多歲男子與友人聚餐享用羊肉爐，沒想到當天晚上竟出現嚴重排尿困難，整夜頻繁上廁所卻尿不出來，直到天亮忍受不了立即到醫院就診，經診斷為「攝護腺急性發炎」，原因是男子羊肉爐進補又喝烈酒，導致攝護腺受到刺激而發炎，幸好經過藥物治療後症狀已獲改善。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 發起對話
家長真的會崩潰！為何小孩喝了「4種藥水」變超歡？藥師揭成分解答了
「為什麼我的孩子喝了感冒藥水之後反而變得特別亢奮？」這是一個讓很多家長崩潰、但其實很常見的現象。藥師洪正憲表示，孩子吃藥後變得像「裝了勁量電池」一樣亢奮、不睡覺，甚至胡言亂語，通常是由於藥物中的特定成分引起的。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 1
更年期女性減重難題，專家解析生理機制與飲食運動策略
進入更年期後，許多女性都會發現，曾經輕鬆維持身材的方法不再管用，即便控制飲食、增加運動量，也難以有效的瘦下來。國泰醫院國泰醫院內分泌新陳代謝科主任黃莉棋黃莉棋指出，這背後其實涉及人體生理機能的自然變化，特別是基礎代謝率下降與荷爾蒙變化。 黃莉棋表示，從青春期到成年早期，人體處於發育階段，代謝旺盛，飲食均衡即可維持體重，然而，隨著年齡增長，特別是30歲之後，身體的生長高峰已過，基礎代謝率逐漸穩定；到了50歲左右，即進入更年期，細胞老化與全身代謝速度下降，使得中年時期容易出現體重增加的現象。 更年期肥胖是可以避免的黃莉棋強調，這是正常的生理現象，但不等於肥胖是不可避免的，透過正確的生活方式仍可有效控制體重。更年期女性常面臨的問題之一，是即便飲食量減少，仍然難以瘦下來。 黃莉棋指出，這與「吃得少但選錯食物」有關，許多患者早餐可能只吃一個小蛋糕搭配奶茶，雖然份量少，但高糖高精緻澱粉的特性使身體迅速吸收熱量，實際上仍然容易增加脂肪。因此，他特別提醒，減重不僅是控制食量，更要注意食物的質與成分，選擇低精緻、營養均衡的食物，才能真正有效瘦身。 更年期肥胖多集中在腰腹部另一個常見現象是更年期肥胖多集中常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫學大突破！大腸癌「雙效神疫苗」縮腫瘤80% 轉移也能抑制
台大醫學院與美國史丹佛大學合作的研究團隊，成功開發出大腸癌預防及治療的雙效疫苗，為癌症治療帶來新希望！研究利用誘導多功能幹細胞技術，發現兩種抗原「HNRNPU」及「NCL」在大腸直腸癌細胞中高度表現，進而開發出不會傷害正常細胞的次單位疫苗。動物實驗證實，接種疫苗的小鼠腫瘤體積縮小近80%，且60%的小鼠完全沒有腫瘤生長，對轉移性腫瘤也有約80%的抑制效果。如果未來能通過重重關卡，誕生預防及治療的雙效疫苗，將是醫學史上的重大進步！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 4