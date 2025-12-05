晚上軟趴趴不是不愛你！男人沒性致「可能是更年期」警訊…10大症狀一次看

男性出現提不起勁、性慾缺缺的現象，其實可能是更年期到了。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

提不起勁、性慾下降，可能是「男性更年期」到了！泌尿科醫師黃維倫指出，男性睪固酮從30歲起每年開始下降，更有24%的40歲以上男性會有睪固酮不足症狀，但男性更年期表現並不明顯，是一種很常被忽略的疾病，卻會連帶影響情緒、肌肉量、睡眠與新陳代謝，甚至可能增加心血管疾病的風險，提醒民眾如有發現幾點症狀，還是應該盡快前往泌尿科檢查。

泌尿科醫師黃維倫曾在粉專「U and泌的鳥醫師．黃維倫」發文指出，生活中經常聽到女性抱怨另一半好吃懶做、不想出門、忘東忘西、整天沒幹嘛也沒什麼精神，甚至到了晚上也性致缺缺，雖然這些女性並不會到尿科門診抱怨，但黃維倫醫師卻經常碰見男性患者在診間對他坦言：「我也不知道為什麼，不是不愛她，也沒有外遇，但就是提不起勁，對性對其他事就也沒什麼興趣。」

黃維倫醫師直言，其實這可能是男性更年期的表現，他說明，男性睪固酮在30歲時會達到高峰，隨後以每年以1%至2%的速率下降；40歲以上男性約有5%至30%會出現「睪固酮不足」的現象，也就是所謂的 「男性更年期」。黃維倫醫師引述台灣5家醫學中心的研究指出，40歲以上的男性中，約有24%的族群有睪固酮低下的問題。

黃維倫醫師指出，睪固酮不足不只影響性功能，也會連帶影響情緒、肌肉量、睡眠與新陳代謝，甚至可能增加心血管疾病的風險，因此他也列出聖路易大學2000年提出的「男性更年期評量表」（The Saint Louis University ADAM questionnaire），只要10道題目中超過3題答案為「是」，或第1、第7題任一題「是」的男性，建議該前往泌尿科檢查。

如何判斷有沒有男性更年期？

你的性慾是否變差？ 你是否感到沒有活力？ 你是否感到自己體力不足或耐力都不足？ 你的身高有否變矮？ 你是否覺得「享受生活」的感受不如從前？ 你是否感到沮喪，或脾氣變差？ 你勃起時的硬度是否下降？ 你是否發現最近運動時，體力變差很多？ 你是否在晚餐後就覺得昏昏欲睡？ 你是否發現最近工作效率每況愈下？



