晚上開燈全看光？他一拉窗簾驚見對面鄰居洗澡 網友全嚇壞...住戶親揭百葉窗恐怖真相

百葉窗看似能遮擋視線，但在夜間開燈或有高低差時，可能仍清楚可見室內情況。（示意圖，pexels）

不少民眾為了通風與美觀，會在家中廁所安裝百葉窗，沒想到看似隱私的設計，實際上卻可能暗藏風險。近日就有網友驚見，對面鄰居在廁所洗澡的畫面竟清楚可見，貼文曝光後立刻引爆熱烈討論。

百葉窗真的能遮擋視線嗎？ 網友一看傻眼

一名網友日前在Threads發文分享，某天晚上拉開自家廁所窗簾時，赫然發現對面樓下一戶住家，在廁所裝了百葉窗，燈一開後，屋內洗澡的畫面竟一覽無遺，讓他當場愣住，也苦惱該不該在社區群組提醒對方。

貼文曝光後，立刻引來大量回應。有網友指出，自家社區曾張貼公告提醒住戶，若選擇葉片較小的百葉窗，從高處往低處看仍可能清楚看到室內情況，反而大葉片款式遮蔽效果較佳。而原PO也補充，對面鄰居正是使用小葉片百葉窗。

過來人直言致命傷 高度隱私空間真的不適合裝百葉窗

不少網友現身說法，直言百葉窗在廁所幾乎「防君子不防鄰居」，尤其在夜間開燈後更為明顯，紛紛留言提醒：「不管葉片往上還是往下，其實都看得到」「燈一開真的像皮影戲，超清楚」「從樓上往下看縫隙很明顯」「百葉窗真的不要裝在需要隱私的地方」「感覺只是透明擺設而已」

也有網友建議，若擔心直接點名會造成尷尬，不妨將原PO的貼文分享到社區群組，提醒住戶自行檢查家中窗簾配置，避免不必要的隱私風險。

