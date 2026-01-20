晚上頻尿又沒性慾！醫示警「男性更年期」危機 4地雷食物少吃

生活中心／彭淇昀報導

許多中年男性感受到體力大不如前，加上冬天一到，攝護腺更容易出問題，不斷提不起興致，甚至還會出現夜尿、睡眠品質不佳等狀況。對此，泌尿科醫師張英傑表示，這些症狀可能是「男性更年期」的徵兆，但仍可透過飲食調整，維持活力、重拾自信。

泌尿科醫師張英傑表示，不斷提不起興致，甚至還會出現夜尿、睡眠品質不佳等狀況，可能是「男性更年期」的徵兆。（示意圖／翻攝自Pixabay）

泌尿科醫師張英傑在臉書發文表示，冬天是攝護腺症狀最容易加重的季節，尤其對中高齡男性來說，更要及早注意，避免惡化成「急性尿滯留」或「勃攝護腺發炎」。

張英傑列出「4大冬天必做保養動作」，包括避免久坐、對的時間喝水、吃對食物、保健食品別亂吃。

◆避免久坐最重要

冬天容易懶、窩在沙發，但久坐讓骨盆腔循環變差，攝護腺壓力變大，尤其是每日久坐超過10小時，容易引起排尿不順暢或排尿疼痛的症狀，建議每1至2小時就可以起身做點簡單運動，如伸展、超慢跑、深蹲，讓血流保持暢通，可有效避免攝護腺發炎。

◆喝水要喝對時間

冬天不常口渴，還是建議每天至少喝足1500至2000cc的水份，而且根據研究多喝溫水，比起冰水以及咖啡因與酒精飲料，比較不會引發膀胱逼尿肌反射（頻尿），另外也建議睡前2至3小時內避免過量的液體攝取，避免夜尿次數增加。

◆吃對食物幫保健

冬天可以多吃茄紅素、抗氧化物質與鋅豐富的食物，如番茄、南瓜子、花椰菜、鮭魚。反之，避免高油高糖與太多刺激辛辣的食物，才不會讓攝護腺「火上加火」。

◆保健食品別亂吃

維生素E（特別是α-生育酚）已經被證實長期服用會增加攝護腺癌的風險，對於攝護腺肥大症狀並沒有明顯助益，因此不建議用來預防或改善攝護腺疾病。臨床上證實，有好處的保健品則是維生素D、茄紅素、南瓜籽油等，L-肉鹼合併輔酶Q10有研究說可以緩解增長的速度，預防攝護腺腫瘤。

廣告 廣告

此外，張英傑表示，有些食物和睪固酮、抗發炎密切相關，是進入熟男階段後維持衝勁與穩定的營養關鍵，建議男性可多攝取牡蠣、鮭魚巴西堅果、綠花椰菜。

另外，張英傑也提醒，油炸食品、高糖飲料、加工肉品、精緻澱粉等，容易導致情緒波動、行動力下滑，還可能會加速男性賀爾蒙流失。

更多三立新聞網報導

比止痛藥更可怕！醫示警「3國民食物」成隱形殺手：恐讓腎臟發霉

尿完穿褲子「又流出來」！男嘆內褲又濕又臭 醫曝6大原因

黃國昌「不小心」帶走國防機密！他揭6點打臉：台灣人最厭惡這種

麵包冷凍再烤降血糖？腫瘤醫曝「3吃法」：不利癌細胞生長

