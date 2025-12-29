晚吃早餐可嗎？研究：每延後1小時死亡風險增8～11% 「這五類人」拖很晚才吃
早餐一般被譽為一天中最重要的一餐，它能夠為身體提供能量，並重新啟動新陳代謝。早餐需要營養均衡，包含優質蛋白質例如雞蛋、牛奶、豆漿，和適量碳水化合物像是全麥麵包 燕麥，來提供穩定持久的能量。尤其是有血糖問題的民眾，更要注意定時定量的進食，以避免血糖的過度波動，值得注意的是，進食的時間也可能和健康有關聯性。
成大醫院家庭醫學部醫師戴辰芳表示根據一項針對 40 到 90 歲成人，用餐時間軌跡及其與健康關聯的研究顯示，晚吃早餐可能不只是生活習慣的改變，更是一個值得警惕的健康信號。研究結果指出，早餐時間延後與較高的身體和心理疾病有顯著關聯，包含口腔問題、睡眠問題、疲憊、憂鬱、焦慮、多重慢性病等等，甚至發現早食組的十年生存率明顯高於晚食組。不過這個研究沒辦法顯示其因果關係，可能是因為晚進食影響生理時鐘、擾亂消化代謝系統。
東元綜合醫院家醫科主治醫師 姜惠珊指出確實早餐是我們一天中最重要的一餐，那現在人可能是因為生活習慣啊，一些狀態其實早餐會越來越晚吃，那早餐越來越晚吃，當然有些是能夠會影響到代謝的部分，這邊我需要再一次。 那早餐越來越晚吃其實可能就一方面是影響到代謝的部分，為什麼早餐會變得晚吃？特別是一些中老年的族群，我們可能要去評估看看，他們早餐越來越晚吃，是因為什麼樣的原因。
有研究指出，早餐與其他餐點的時間點，可能與年長者的健康及死亡風險密切相關。進一步比對早吃與晚吃早餐族群，早吃早餐者10年存活率約9成；晚吃早餐者約8成7；更關鍵的是，早餐每延後1小時，死亡風險增加約8%到11%。
彰濱秀傳醫院外科部主任林建華表示如果我們把早餐的時間相對上延後一個小時，就是比較晚禁食這樣的一個結果，不管你從年齡上到性別，其實都會產生一個問題就是，他的死亡的風險會提高，就是說當你越晚吃早餐，早餐的時間不太定時，這個可能潛在代表一個意涵，是有一個死亡的一個風險會提高。
研究顯示，高品質的早餐不僅有助於改善體脂狀態，還與較高的高密度膽固醇，濃度及較佳的腎功能有關。
中山醫學大學營養學系兼任助理教授 廖誼青表示在早餐攝取較高比例的熱量，尤其是碳水化合物，比起將相同餐食安排在晚餐時間，更有助於長期控制肥胖，和其相關的代謝症候群。但若跳過早餐或晚餐進食過晚，會比較不利於代謝。
食慾下降也會讓一個人就是早餐可能就比較沒有食慾，所以他可能就會晚一點，有食慾的時候才吃。所以食慾為什麼下降，可能就要再去探討說，是什麼樣的原因造成他的食慾下降？那另外的話可能就是有些情緒的部分，如果有些憂鬱啊有些低落的狀況，他可能也沒有這麼樣有活力，那可能也會影響到他的，早餐的一個時間。
中山醫學大學營養學系兼任助理教授 廖誼青指出生理時鐘影響著葡萄糖和脂質的平衡，而用餐時間又與生理時鐘的調節息息相關。有研究指出，中午之前禁食可能會引發午餐，和晚餐餐後高血糖和胰島素反應受損，可見不吃早餐對於葡萄糖調節的影響，是會持續一整天的。
整體而言，培養健康的早餐飲食習慣，能夠透過改善心血管風險因子，在高齡階段為身體打下穩固的基礎觀念極為重要。
