晚安小雞出獄倒數送哪去掀角力 外交部促柬埔寨政府遣返回台

外交部強調會促請柬埔寨政府將晚安小雞遣返回台。圖為外交部外觀。（圖／CTWANT攝影組）

外交部發言人蕭光偉今（6）日表示，即將在柬埔寨獲釋的網紅「晚安小雞」是否能返台，會依照「國籍管轄原則」促請柬埔寨政府遣返，必要時外交部也會提供必要協助。

本名陳能釧的網紅「晚安小雞」2024年元月在柬埔寨自導自演遭囚禁、毆打的造假影片，惹到柬埔寨法院以「煽動製造社會動亂罪」判處晚安小雞和其同夥「阿鬧」各2年有期徒刑，判決直斥他們來柬埔寨的是製作關於人口販賣、虐待、強姦和器官交易的影片是自導自演，動亂社會。

服刑期間晚安小雞透過手寫信對外透露獄中生活，透露生活作息規律，晚上9點睡到早上6點起，也與獄友一同運動並積極學習柬埔寨語，後期「國際交流」有成，還能與獄友用閩南語互嗆，簡直是上「語言學校」，也坦言過去在台灣的生活並不正常，在柬埔寨失去自由的日子，雖然擁擠高溫導致長疹子等問題，但也反思很多，是人生重要歷程。

據了解，晚安小雞預計將在數月後獲釋，屆時依照柬埔寨規定將被驅逐出境且終生不得再入境柬埔寨，各界外界關注他獲釋後是否會被遣返到對岸？蕭光偉對此強調，在尊重柬國司法以及行政程序的前提之下，會促請柬國政府依「國籍管轄原則」，將我方國籍人士遣送回台，外交部也會持續提供必要的協助。

蕭光偉強調，「晚安小雞」案子已經由柬埔寨的司法機關判決確定，後續司法處置以及行政處理必須由柬埔寨政府辦理，此案則已經指示我方駐胡志明辦事處持續與柬埔寨政府相關的機關以及當事人的家屬保持聯繫。

蕭光偉重申，外交部現階段依照國際慣例實在不便就特定個案進行預測或者是評論，但外交部一向以維護國人的權益為最優先的考量，請民眾相信。

網紅「晚安小雞」（前排左2）自柬埔寨監牢出獄後將何去何從？各界關注。（圖／報系資料照）





