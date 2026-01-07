晚安小雞出獄倒數！柬中關係引發遣送疑慮 國台辦回應引關注

「晚安小雞」與「阿鬧」2024年在柬埔寨拍攝假綁架影片，事後遭當局逮捕判刑。（圖／翻攝自柬中時報）

台灣網紅「晚安小雞」2024年赴柬埔寨拍攝自導自演的「遭詐騙集團綁架」影片，由於該行為涉及捏造不實資訊並擾亂當地秩序，晚安小雞與同行友人「阿鬧」隨即遭柬國警方逮捕，柬埔寨法院最終依「煽動製造社會動亂罪」將兩人分別判處有期徒刑兩年，隨著刑期接近尾聲，柬埔寨依法將遭驅逐出境，但外界憂心，由於柬埔寨與中國大陸關係密切且不承認台灣政府，兩人出獄後恐非返台，而是被遣送至大陸。針對此一傳聞，大陸國台辦今（7日）作出回應，表示已注意到相關報導，並強調「將依法處理相關事宜」。

廣告 廣告

大陸國台辦回應「晚安小雞」可能遭遣送案，稱「會依法處理相關事宜」。（圖／翻攝自大陸央視）

國台辦今日在例行記者會上被台灣媒體提問，是否掌握晚安小雞出獄後的後續安排。發言人陳斌華僅簡短表示「我們注意到有關報導，會依法處理相關事宜」，未正面否認或證實遣送中國的可能性，態度引起多方解讀，而台灣外交部則於6日回應表示，本案已由柬方依法判決，後續程序將尊重柬埔寨主權。

發言人蕭光偉強調，外交部始終以維護國人權益為首要考量，並已指示駐胡志明市辦事處與柬方及家屬保持密切聯繫，未來將依「國籍管轄原則」爭取將我國籍人士遣返回台，並提供必要協助。回述整起事件經過，晚安小雞與阿鬧2024年2月赴柬埔寨，在西港「凱博園區」拍攝自導自演的「遭詐騙集團綁架」影片，內容未經申請即上傳，引起當地社會不安。

柬埔寨警方逮捕兩人後，法院以「煽動製造社會動亂罪」分別判處兩人兩年有期徒刑。隨著刑期進入倒數階段，晚安小雞去年底在臉書粉專發文，寫下「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了」，似乎預告即將重獲自由並重返社群活動，貼文一出，再度引發外界熱議。

儘管依照柬國法令，兩人出獄後將被驅逐出境，但由於柬埔寨堅持「一個中國」立場，與大陸維持高度合作關係，不承認台灣政府存在，坊間開始流傳他們可能會被直接遣送至大陸的說法。這項傳聞也成為本案新的爭議焦點。目前距離兩人刑滿尚有數週，是否會如傳聞所言被遣送至大陸，仍待柬埔寨和大陸後續協調與公開說明。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

F-16戰機四大殺手曝 空軍：飛官辛柏毅該做的都做了

白色巨塔2／被封神「2026年度好醫生」！ 中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術

白色巨塔4／3神外醫師放任無照廠商執刀 中榮態度急轉：依法辦理