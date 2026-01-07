晚安小雞出獄將遣送中？ 中國國台辦震撼「這回應」恐GG了

政治中心／巫旻璇報導

網紅「晚安小雞」2024年在柬埔寨拍攝並上傳一段自導自演的「遭詐騙集團綁架」影片，引發輿論譁然。事件曝光後，他因謊報行蹤遭柬埔寨警方逮捕，並經當地法院認定觸犯「煽動製造社會動亂罪」，判處有期徒刑2年，目前仍在當地服刑中。隨著刑期逐漸接近尾聲，「晚安小雞」於2025年最後一天在臉書發文，向粉絲透露即將出獄的消息，並寫下「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了」，相關貼文再度引發外界關注。不過，網路同時盛傳，他出獄後恐不會直接返台，而是可能遭柬埔寨方面遣送至中國，掀起新一波討論。對此，國台辦今（7日）在例行記者會上作出回應。

網紅「晚安小雞」（左2）去年在柬埔寨拍攝自導自演的遭詐騙集團綁架影片，事後因謊報行蹤遭當地警方逮捕。（圖／翻攝自《柬中時報》）









「晚安小雞」因自導自演綁架案，於2024年2月遭柬埔寨法院判刑2年。去年12月，他更新臉書帳號，提及即將重獲自由；但由於柬埔寨並未承認台灣為主權國家，外界因此推測其出獄後的遣送去向，成為爭議焦點。針對外界關切動向，國台辦今（7日）在例行記者會上被台灣媒體詢問，是否已掌握「晚安小雞」服刑期滿後的後續安排。國台辦發言人陳斌華僅回應，已注意到相關報導，並表示「我們會依法處理相關事宜」，模糊回應，再度引發外界猜想。





國務院台辦發言人陳斌華。（圖／翻攝自臉書＠國務院台辦）









針對晚安小雞一案，我國外交部6日表示，該案已由柬埔寨司法機關判決確定，後續司法及行政程序均由柬國政府依法處理，外交部基於國際慣例，現階段不對個別案件進行揣測或評論。不過，外交部發言人蕭光偉也強調，外交部一向以保障國人權益為優先考量，並已指示我國駐胡志明市辦事處，持續與柬埔寨政府相關單位及當事人家屬保持聯繫。未來若當事人服刑期滿，外交部將在尊重柬埔寨司法與行政程序的前提下，促請柬方依「國籍管轄原則」，將我國籍人士遣返台灣，並持續提供必要協助。

