晚安小雞出獄後從柬埔寨遣送中國？ 國台辦回應了

網紅「晚安小雞」跟「阿鬧」前年在柬埔寨自導自演遭綁架戲碼，最終被判處2年有期徒刑，2人的刑期即將結束。（翻攝自柬中時報）

網紅「晚安小雞」跟「阿鬧」前年到柬埔寨自導自演遭綁架戲碼，最終在柬埔寨遭到判刑，2人刑期即將在近日結束，外傳他們出獄後可能會被遣送中國。對此，國台辦發言人陳斌華今（7）日表示，有注意到這則新聞，會依法處理相關事宜。

晚安小雞過去靠著拍攝探險廢墟、鬼屋等影片走紅，不過2024年2月他跟阿鬧跑到柬埔寨西港的「凱博園區」，自導自演遭綁架戲碼，因散布不實消息被柬警逮捕，後來2人都被處2年有期徒刑。

隨著2人刑期即將結束，晚安小雞臉書粉專在去年底po文，「2025年走到尾聲，終於可以說一句：快到了。所有撐過的、等過的，都在替明年鋪路，哥姐，明年見。」預告即將復出的消息。

不過，有傳聞晚安小雞跟阿鬧出獄後，可能會被遣送中國。國台辦今天召開例行記者會上，有台灣的記者就詢問此事，陳斌華回應表示，他們有注意到這條新聞，「我們會依法處理相關事宜。」

